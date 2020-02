Horecazaken hard op zoek naar barpersoneel voor carnaval

Voor Charona Jansen (26) is het een jaarlijks terugkerend ‘uitstapje’: met een stuk of acht andere oud-collega’s vier dagen lang biertjes tappen achter de bar van café Publiek op de Markt in Eindhoven. Jansen werkte tot haar overstap naar het onderwijs, nu drie jaar geleden, een jaar of vijf met veel plezier bij Publiek. ,,Het is vooral heel gezellig om iedereen weer te zien, het is ook een soort reünie.”



Veel horecazaken doen tijdens de drukke carnavalsdagen een beroep op oud-medewerkers die het leuk vinden om nog een keer per jaar mee te draaien in de drukte. Voor de exploitanten is dat gezien de krapte op de arbeidsmarkt bepaald geen overbodige luxe. ,,Zij vinden het gezellig en ik ben er blij mee”, vertelt Brigitte van der Weide, eigenares van Publiek. ,,Gelukkig lukt het me ieder jaar wel weer om het carnavalsrooster rond te krijgen, maar het is wel een hele klus.”