Horlogemaker Michiel (28) is succesvol met ontwerpen uit de 3D-printer

Holthinrichs (28) begon in Delft een studie Architectuur met de droom om iets ‘groots’ te maken. Zijn stempel achterlaten op de wereld met een iconisch bouwwerk was het plan, maar gedurende zijn studie werd de schaal kleiner en ontstond een liefde voor horloges.



,,Ik kreeg een bijna obsessieve kennisdrift en verzameldrang’’, vertelt Holthinrichs aan De Ondernemer. ,,Ik kocht kapotte horloges en leerde ze herstellen.’’ Vier jaar later kwam de ijdele ontwerper in Holthinrichs naar boven en maakte hij zijn eerste eigen horloge: de Ornament 1 geprint uit staal.

Waarom 3D-printen? Je maakt het jezelf niet gemakkelijk.

,,Tijdens mijn studie Bouwkunde aan de TU Delft kwam ik in aanraking met 3D-printen. Toen bleek dat het produceren van mijn horlogeontwerpen op een conventionele manier onmogelijk was, kwam ik bij de high-end variant van het 3D-printen uit: direct printen in metalen. Ik begon met RVS en nu, tweeënhalf jaar verder, kan ik ook printen in edelmetalen. Door die specifieke productiewijze kan ik als ontwerper vormen creëren die in de horlogewereld nog niet gezien zijn en maatwerk leveren.’’

Wat is er zo mooi aan het maken van je eigen horloge?

,,Mijn ouders hebben me leren kijken naar dingen die met aandacht zijn ontworpen en gemaakt. Het hele proces van initieel ontwerp tot ontwikkeling en uitvoering is razend interessant en uitdagend, want voor jezelf ligt de lat nooit te hoog en hoef je geen concessies te doen. Dat laatste vind ik extreem belangrijk. Naast het maken van een uitgebalanceerd ontwerp wil ik zoveel mogelijk zelf kunnen maken. Pas wanneer je de techniek door en door snapt, ben je in staat zoveel mogelijk uit de techniek te halen. En zelfs de rand van het haalbare op te zoeken. Zo daagde een Amerikaanse klant mij uit om een artistieke wijzerplaat te ontwikkelen, waardoor ik inmiddels zelf wijzerplaten kan maken en dat niet meer hoef uit te besteden.’’

Hoe groot is de uitdaging om je als nieuw merk in deze industrie te begeven?

,,De horlogemarkt is een bijzondere markt. Anders dan bij de meeste andere producten is er geen specifieke vraag – voor de tijdmeting is het horloge immers helemaal niet meer noodzakelijk – en toch is er een heel groot aanbod. Dit komt doordat een horloge om meer gaat dan de functie: het heeft tegenwoordig veel meer betrekking op emotie, status en kunst. Daarnaast is het een erg traditionele markt waarbij nieuwe technieken vaak sceptisch worden ontvangen. Als pionier met een nieuwe techniek moet je dus enerzijds je merknaam opbouwen en anderzijds een lans breken voor innovatie. Dit is daarom best een uitdaging die jaren kan duren.’’

Volledig scherm Een ontwerp van Michiel Holthinrichs. © Marcel Krijger Fotografie / De Ondernemer

Hoe heb je de opstartfase gefinancierd?

,,Naast mijn studie ging ik al snel werken bij een architectenbureau. Ik gebruikte die inkomsten en de verkoop van mijn horlogecollectie voor de ontwikkeling van mijn bedrijf. Daarnaast geloofden mijn producenten en leveranciers in mijn verhaal en hielpen ze mij door de prototypefase. De groei daarna is organisch. Ik ben niet actief op zoek naar financiering, maar zie daar wel kansen.’’

Voel je jezelf ondernemer?

,,Ik voel mezelf vooral een kunstenaar of ontwerper. Als ontwerper ben ik natuurlijk het liefst de hele dag aan het ontwerpen en experimenteren. Ik ben ondernemer omdat dit voor mij de beste manier is om te werken. Ik ben eigenwijs en kies het liefste mijn eigen weg. Ik draag graag de volledige verantwoordelijkheid voor wat ik maak. Het ondernemerschap is daarom de enige manier. Dit heb ik deels van mijn ouders. Mijn moeder is kunstenaar en mijn vader restaureert oldtimers, allebei dus niet echt conformistisch.’’

Wat is een advies over ondernemen dat is blijven hangen bij je?

,,Misschien heel cheesy, maar via een bedrijf waarmee ik nauw samenwerk ben ik in contact gekomen met de ‘Golden Circle’ van Simon Sinek. Hij splitst bedrijfsactiviteiten op in drie schijven: ‘why’, ‘what’ en ‘how’. Hierbij staat ‘why’ in de kern voor de reden van het bestaan van je bedrijf. Door vanuit deze diepere motivatie het bedrijf op te bouwen, te sturen en te laten groeien, blijft het bedrijf origineel en verval je niet in gemakkelijke verleidingen.’’

Had je die houvast nodig?

,,Ik merkte dat ik altijd heel sterk vanuit een intrinsieke motivatie keuzes maakte. Tijdens mijn studie, maar nu ook zeker in mijn bedrijf. Door die ‘Golden Circle’ ben ik me bewuster geworden van de keuzes die ik heb gemaakt. Zo vond ik de keuze om mijn eigen horlogebedrijf te starten en mijn jeugddroom vaarwel te zeggen – een eigen architectenbureau – eerst heel moeilijk. Uiteindelijk streef ik nog steeds hetzelfde na: een zoektocht naar schoonheid. De ‘why’ was er altijd al heel sterk, maar nu heb ik hem kunnen omschrijven. Werk vanuit een overtuiging en blijf vervolgens trouw daaraan. Durf daarbij ook ‘nee’ te zeggen tegen het doen van concessies.’’

Wat had je met je huidige kennis anders gedaan als je opnieuw zou moeten beginnen?

,,Ik ben heel impulsief. Dat maakt dat ik uitdagingen nooit uit de weg ga, maar ook dat de financiële planning, of het gebrek daaraan, daardoor soms onder druk staat. Met als gevolg dat veel ideeën uiteindelijk langer moeten wachten. Ik heb daarvan geleerd, maar je komt jezelf dan wel tegen. Aan de andere kant moet een pragmatische of te commerciële aanpak nooit belangrijker zijn dan de echte drive, de ziel, van het bedrijf.’’

Wat is een hoogtepunt van het laatste jaar?

,,Dat ik meedeed aan Baselworld, nog steeds de belangrijkste horlogebeurs ter wereld. Dat was een mijlpaal. Een ander heel bijzonder moment, in het begin van Holthinrichs Watches, was toen iemand aan mij vroeg of ik een horloge kon maken voor zijn trouwerij. Hij wilde het in plaats van een trouwring, met de trouwdatum in de kast geprint. Eigenlijk was ik nog niet ver genoeg in de ontwikkeling van het horloge, maar dit was zo’n eer dat ik de uitdaging absoluut wilde aangaan. Uiteindelijk werd het een prachtig en uniek horloge.’’

Wat kun je vertellen over je plannen voor de komende jaren?

,,Ik ben op dit moment in overleg met verschillende vooraanstaande dealers op prominente plekken in het buitenland. In de nabije toekomst werk ik aan een eigen uurwerk en nieuwe modellen waarbij 3D-printtechniek verder wordt gebruikt in de vormgeving van de horloges. Het plan is dat het bedrijf wordt uitgebouwd naar een klein specialistisch team, waarbij ik de creatieve verantwoordelijkheid heb. Maar altijd in kleine oplages, met maatwerk en véél ruimte om te experimenteren.’’