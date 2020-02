Hotel over de grens: bijna iedereen droomt ervan, maar 99,9 procent haakt af

Met nul horeca-ervaring en twee piepjonge kinderen vertrekken Nelleke Griffioen en Hans Bruns in 2008 naar Oostenrijk, waar ze een klein hotel in een rustig bergdal beginnen. Al tijdens de verbouwing van De Berghut, zoals hun gastenverblijf in Rauris heet, ontdekt Hans dat bedden verschonen niet aan hem besteed is. De voormalig IT-manager mist bovendien zijn oude leven en heeft angst voor te weinig inkomsten. Een scheiding wordt net op tijd afgewend, als ze van aanpak switchen. Hans neemt voortaan gasten mee de bergen in om te skiën, te wandelen of iglo’s te bouwen, Nelleke richt zich op het hotel.