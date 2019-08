Hovenier Fred maait het gras als jij op vakantie bent

De zomervakantie is voor veel mensen (al bijna) achter de rug. Sommigen bleven deze zomer thuis, juist om te zorgen dat jij met een gerust hart op vakantie kon gaan. In deze serie vertellen ze over hun werk. Vandaag de laatste aflevering: hovenier Fred Vermeij (30).

Wie op vakantie gaat, laat het thuisfront vaak onbemand achter. Iets wat niet altijd ideaal is voor je tuin. Want wie maait dan je gras, of watert je planten? Sommige mensen huren daarom een tuinman in tijdens de zomervakantie.

Fred Vermeij, eigenaar van Schoffelstudent en Hoveniers – een hoveniersbedrijf dat met studenten en hoveniers werkt - merkte vier jaar geleden dat er steeds meer vraag was naar een vakantieservice. ,,Hier moeten we wat mee doen, dacht ik”, zegt Vermeij. ,,We kregen verzoeken van klanten of we het gras wilden maaien, of de haag wilden knippen, tijdens de zomervakantie. Ik merk dat mensen het fijn vinden dat de tuin er weer strak bij staat als ze thuiskomen.”

Binnenshuis

Voor sommige klanten doet het tuiniersbedrijf ook iets extra’s. Ze krijgen wel eens het verzoek om ook de planten binnenshuis water te geven, volgens Vermeij. ,,Soms halen we dan meteen de post uit de brievenbus, of verplaatsen we wat spullen, zodat het huis bewoond lijkt. We gaan niet de was doen, of strijken, maar dat kunnen we wel doen.”

Ten opzichte van vorig jaar heeft Vermeij meer vakantieservice-aanvragen. ,,Ik denk dat mensen makkelijk worden in het afnemen van zulke diensten, ook buiten de vakantieperiode. Ze zien dat hun tijd best waardevol en schaars is. Je doet waar je zelf goed in bent en je besteedt uit wat je minder leuk vindt. Het helpt ook dat het economisch weer beter gaat.”

De 30-jarige Vermeij begon in 2011 met zijn onderneming, samen met zijn toenmalige compagnon. De twee studenten hadden weinig tot geen ervaring met tuinieren, maar verdienden hun geld met ‘simpele onderhoudsklussen’. ,,Denk aan onkruid wieden, grasmaaien en het snoeien van de heg”, zegt Vermeij. ,,We begonnen met de gedachte; is er vraag naar? Best naïef. Er bleek inderdaad veel vraag naar te zijn. Maar dat het zo groot zou worden, had ik niet verwacht. We werken nu met hoveniers, maar ook studenten, die het leuk vinden om bezig te zijn in de tuin.” Zelf staat Vermeij niet meer in de tuin, maar springt af en toe nog bij. Deze zomer is hij vooral druk met het aansturen van alle tuinmannen.

Wil je naast de planten ook je werk graag thuis laten als je op vakantie gaat? In onderstaande video geeft coach Charlotte van 't Wout tips over hoe je dat het beste aanpakt: