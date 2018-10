Hovenier in de dierentuin: schoffelen tussen de ringstaartmaki's

Vacature van de weekDierenPark Amersfoort zoekt een hovenier . Dat is wel wat anders dan het aanleggen van een achtertuin. ,,We hebben net een verblijf voor prairiehonden aangelegd."

’s Ochtends begint het groenonderhoudsteam van DierenPark Amersfoort met het schoonmaken van ‘de paden en de lanen’, zoals Robert Oosterhof, leidinggevende van het team, het noemt. ,,Alles moet er netjes en verzorgd uitzien voordat de bezoekers komen.” Soms ligt er ’s ochtends een takenlijstje klaar, ligt er ergens een grote tak of een losliggende tegel en moet dat opgelost worden voordat het park om negen uur open gaat. ,,We hebben altijd een grove planning, maar het is heel lastig om echt vast te leggen wat we gaan doen omdat er van alles tussendoor komt. Dat is het leuke aan hier werken: de variëteit”, aldus Oosterhof.

Het park is 30 hectare groot (ongeveer 60 voetbalvelden) dus er is genoeg te doen voor de afdeling groenvoorziening, die uit vijf mensen bestaat. ,,We hebben een Japanse tuin, waar we bij wijze van spreken met een nagelschaartje het onderhoud moeten doen, maar er is ook een bos waar we brandnetels en ander onkruid eruit trekken. Deze week komen er 30.000 bloembollen binnen die we moeten planten voor het voorjaar. De taken zijn dus ook seizoensafhankelijk”, zegt Oosterhof.

Volledig scherm © DierenPark Amersfoort Een hovenier begint meestal om half zeven en werkt tot een uur of drie. In principe gewoon acht uur per dag op doordeweekse dagen. Maar, zegt Oosterhof, er kunnen natuurlijk calamiteiten zijn. Na een zware storm, staan de meeste hoveniers – samen met zo’n beetje alle andere werknemers – het park aan kant te maken. ,,Dan komen we met z’n allen. En meestal lukt het dan ook om het op tijd netjes te krijgen”, zegt Oosterhof trots. Ook heeft een hovenier ongeveer in de twee maanden een keer een weekenddienst, want ook dan moet het park aan kant zijn voor de bezoekers komen.

Vereisten

DierenPark Amersfoort zoekt iemand die minimaal in het bezit is van een hoveniersdiploma (niveau 3) en die aantoonbare ervaring heeft. ,,Je leert gaandeweg wel bij”, zegt Oosterhof. ,,Als er een nieuw diersoort komt, stem ik af met de dierverzorgers welk soort vegetatie voorkomt op de plek waar de dieren leven. Maar het is wel handig als je een goede basis hebt.”

Onlangs hebben ze bijvoorbeeld een verblijf voor de prairiehonden aangelegd. Dat doet groenvoorziening niet alleen, daar krijgen ze hulp bij van de afdeling thematiek. ,,Daar zat veel grondwerk in: er moest een tunnel gemaakt worden en we hebben grote zwerfkeien in het verblijf gelegd”, vertelt Oosterhof. ,,Per gebied is dat verschillend, dit moest worden ingericht als een prairie.”

Als hovenier - die afhankelijk van leeftijd en ervaring een salaris zal krijgen van tussen de 1.740 en 2.300 euro bruto - hoef je overigens niet te schoffelen tussen de olifanten en de tijgers, die zitten dan in hun binnenverblijf. ,,Er zijn wel verblijven waar we werken terwijl de dieren rondlopen, tussen de ringstaartmaki’s en de vari’s bijvoorbeeld.” Affiniteit met dieren is dus wel gewenst. ,,Anders hoef je hier niet te solliciteren”, zegt Oosterhof. Hij lacht. ,,Nu loop ik bij de kamelen, die zijn achter elkaar aan het aanrennen. Eén grote stofwolk. Als hovenier maak je dat echt niet zomaar mee.”

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.