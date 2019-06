HR-medewerker slash sushibezorger: ‘Ik ben mezelf weleens voorbij gelopen’

Multi-jobbing is in opkomst. Het aantal banenstapelaars - mensen die een aantal banen combineren - neemt sterk toe in Nederland. De 23-jarige Merlynn van Doren kiest er bewust voor. ‘Ik werk drie dagen per week als HR-assistent en de rest van de week bezorg ik sushi.’

Van Doren is HR-medewerker bij Mijndomein, een bedrijf dat websites bouwt. ,,De functie is parttime. Ik ondersteun de HR-manager met werkzaamheden rondom arbeidscontracten, verzekeringen of verlof. Daarnaast bezorg ik twee dagen per week sushi met de auto. Het is gemakkelijk werk. Je zet je verstand even op nul en brengt de sushi rond.’’

Slashies

Volledig scherm Merlynn van Doren. © Merlynn van Doren De groep multi-jobbers of ‘slashies’ - HR-medewerker slash sushibezorger bijvoorbeeld - breidt zich uit. Vorig jaar waren er 349.000 banenstapelaars met een tweede baan in loondienst. In 2003 bestond deze groep uit 270.000 mensen. Dan zijn er ook nog ‘flexipreneurs’ die een baan in loondienst combineren met ondernemerschap. Deze groep is ook sterk gegroeid. In 2018 waren er 187.000 flexipreneurs. In 2003 telde deze groep 97.000 mensen.



De opkomst van slashies heeft te maken met onze flexibele arbeidsmarkt, waarin veel mensen ‘kleine’ en ‘onzekere’ banen hebben, volgens arbeidsmarktexpert Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg. ,,Veel banen zijn parttime en het is vaak maar de vraag of je langer mag blijven. Dus zijn er ook veel werknemers die meerdere arbeidsrelaties aangaan.’’

Noodzaak

Voor sommige mensen is het noodzaak om meerdere banen te combineren, vanwege een te laag inkomen, weet Wilthagen. Dat is niet het geval bij HR-medewerker slash sushibezorger Van Doren: ,,Financieel gezien is het beter, maar het is niet nodig. Ik woon inmiddels op mezelf, maar ik zou het ook redden zonder mijn tweede baan. Ik ben een ‘bezig bijtje’.” Soms werd het haar echter ook teveel. ,,Ik ben mezelf ook wel eens voorbij gelopen. Het is daarom belangrijk dat ik blijf organiseren. Het werk valt goed te combineren. Voor I Love Sushi bezorg ik vaak in de avonden of in het weekend en voor Mijndomein werk ik op drie vaste dagen.’’

Anderen zoeken afwisseling in hun werk, of willen zichzelf op meerdere fronten ontwikkelen, volgens Wilthagen. Dat beaamt Van Doren: ,,Personeelszaken vind ik complexer dan sushi bezorgen. Het ergste wat me bij de sushitent kan gebeuren, is dat ik een bestelling te laat bezorg en dat iemand boos zit te wachten op het eten. Dat gebeurt heel weinig. Ik vind die afwisseling van werkdruk wel prettig. Het zou best eens kunnen dat ik in de toekomst voor meerdere werkgevers blijf werken.’’

Dag van de flexmedewerker

Multi-jobbers, banenstapelaars of slashies zijn vaak flexmedewerkers. Op dit moment telt Nederland zo’n 1,9 miljoen flexmedewerkers, volgens cijfers van het CBS. Dat zijn een op de vijf arbeidskrachten. Flexmedewerkers zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie, volgens Simone Groeneboer, MKB-directeur van uitzendbureau Start People. ,,Werknemers met een flexibel arbeidscontract zijn degenen die de pieken opvangen als er op korte termijn extra mensen nodig zijn. Door hun inzet kan het werk bij bedrijven gewoon doorgaan.’’ Vandaag, donderdag 20 juni, organiseert Start People de derde editie van de Dag van de Flexmedewerker. ,,We willen deze groep mensen met deze dag in het zonnetje zetten.’’

In de Succesminuut geeft Charlotte van ‘t Wout (carrièrecoach en onze columnist) je drie tips om chaos te voorkomen.