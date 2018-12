Huilbui op je werk kan ook zorgen voor verbinding

video Dit is waarom mannen sneller de top bereiken dan vrouwen

8:17 Hoe kan het dat anno 2018 slechts 15 procent van de bestuursfuncties in het bedrijfsleven wordt bekleed door een vrouw? Dat vraagt prof. dr. Mirjam Sent (Radboud Universiteit) zich af in een nieuw college van de Universiteit van Nederland*. Want wat vrouwen in topposities betreft ligt Nederland vergeleken met andere Europese landen ver achter. Volgens haar is dat niet enkel de schuld van de man, maar moeten we hiervoor ook goed naar de maatschappij kijken.