Huisarts André (37) werkt voor toeristen en krijgt er een vakantiehuis bij

Het is zomervakantie en de grote uittocht is begonnen, maar niet voor iedereen. Sommige mensen blijven thuis, juist om te zorgen dat jij met een gerust hart op vakantie kunt. In deze serie vertellen ze over hun werk. Vandaag: vakantiedokter André Klaver (37).

André Klaver werkt de komende twee weken als ‘vakantiedokter’ aan de Zeeuwse kust. Zeeland heeft – zeker tijdens het strandseizoen – een tekort aan huisartsen, vanwege de enorme toestroom aan toeristen. Vandaar dat versterking zeer welkom is. De huisarts werkt in een praktijk in Vlissingen, speciaal opgericht voor toeristen. Als beloning mag hij samen met zijn gezin verblijven in een vakantieboerderij aan zee.

Eigen praktijk

,,De vakantieboerderij maakt het natuurlijk wel aantrekkelijk’’, zegt Klaver. ,,Het is een prachtige oude woning met achtertuin aan de aardappelvelden.’’ De huisarts en zijn vrouw zagen het ook als een avontuur en een mogelijkheid om te ontdekken hoe het is om elders te wonen en werken.’’ Zelf heeft de huisarts geen eigen praktijk, dus is hij niet gebonden aan één plek. ,,Het klassieke beeld van een huisarts is iemand met zijn eigen praktijk en vaste patiënten. Zo ging dat vroeger. Ik vind de afwisseling op dit moment in mijn carrière wel fijn.’’

In zijn woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht werkt Klaver onder andere twee dagen per week in een vaste praktijk. ,,Dat verschilt nogal van mijn werk als vakantiedokter. In de praktijk in Hendrik-Ido-Ambacht ken ik de patiënten. Ik kom ze vaker tegen op spreekuur. Ik ken de voorgeschiedenis en het gezinsverband. In Vlissingen heb ik veelal te maken met toeristen uit Nederland en Duitsland. Die zie ik vaak eenmalig.’’

Luchtiger

Ook zijn de klachten anders. ,,Het gaat vaak om kleine kwalen, zoals wondjes, opgelopen door scherpe stenen. Een enkele keer zal er iets heftigs tussen zitten.’’ Dat maakt het werk ‘luchtiger’ dan het werk thuis, volgens Klaver. ,,Het werk is heel leuk voor nu, maar ik zou niet voor altijd met toeristen willen werken. Het mooiste aan het vak is – vind ik – dat je mensen kunt volgen. Ook in hun ziekte. Maar dit is een leuk uitstapje. Dat zeker.’’

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm André Klaver voor zijn vakantieboerderij aan de Zeeuwse kust. © Privé archief

Verhuizen

Klaver en zijn vrouw overwegen wel serieus om voorgoed te verhuizen naar de kust. ,,Daar staan mijn vrouw en ik wel voor open. Als je kijkt naar de luchtverontreiniging in Nederland, valt het aan de kust nog wel mee. Verder trekt het strand en de zee ons heel erg.’’

Eén ding is zeker; in Zeeland zitten ze zeker te wachten op jonge, nieuwe huisartsen. De komende jaren is er een nijpend tekort aan huisartsen in Zeeland, meldt de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie. Vandaar dat ze onlangs nog een oproep deden om jonge, nieuwe huisartsen aan te trekken, voor tijdens de zomervakantie. Met als bonus een vakantiewoning. Op diezelfde oproep hebben Klaver en zijn vrouw gereageerd.

,,De huisartsen die hier zijn hebben bijna allemaal de pensioengerechtigde leeftijd bereikt’’, zegt Klaver. ,,Er is gewoon weinig opvolging. Dat maakt de drempel voor jonge gezinnen wel iets hoger om zich voorgoed te vestigen in Zeeland. Er is wel werk genoeg - zeker tijdens de zomermaanden.’’

Lees hier de vorige aflevering van de zomerserie terug: Bert (65) schrikt inbrekers af als jij op vakantie bent.

André Klaver combineert werk en vakantie, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Charlotte van ‘t Wout (carrièrecoach en onze columnist) geeft tips over hoe je op vakantie kunt gaan zonder je werk mee te nemen.