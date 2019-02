‘Huur pas een kantoor als je klanten hebt’

‘Als ik nou maar een écht kantoor heb, dan ga ik wel werken. Ik kan me gewoon niet concentreren thuis.’ Het is een beetje hetzelfde argument waarmee je jezelf overtuigt dat je éérst je hele huis moet opruimen voor je aan het werk kan. Of de was doen. En vooruit, dat muurtje toch nog schilderen.

Het is uitstelgedrag. Want het argument ‘dan kan ik pas werken’ is onzin natuurlijk: als er een belangrijke klant wacht, of je een deadline voor een opdracht hebt, klap je die laptop heus wel open. Ook zonder dat de was is gedaan.

Dus dat zou mijn eerste tip zijn: zorg éérst voor 3 of 4 betalende klanten, ga je dan pas druk maken om een kantoor. In de tijd die jij besteedt aan dubben of je de 900 extra euro voor dat mooie kantoor wel kan betalen, had je ook nieuwe klanten kunnen binnenhalen.

Een ander belangrijk punt om te overwegen: ben jij introvert of extravert? Oftewel: haal jij je energie uit andere mensen (gezellig samen op kantoor!) of laad jij juist het liefste op als je alleen bent? Ik ben een typische introvert, en nergens werk ik zo fijn als in mijn eentje op de bank. Zet me in een bedrijfsverzamelgebouw, en ik ben na twee uur al helemaal leeg en moe van het sociale contact. Ik zou me ook heel snel irriteren aan muziek of bellende collega’s aan de bureau’s naast me. Het hele ‘netwerken’ wat vaak als pluspunt aan bedrijfsverzamelplekken wordt genoemd, doe ik gewoon online, via Instagram of LinkedIn.

Zo is werken in een koffiezaakje ook al helemaal niks voor mij. Terwijl een vriendin van me dan juist helemaal opleeft en hypergeconcentreerd aan de slag gaat (‘heerlijk dat geroezemoes van anderen’) ben ik juist extreem afgeleid en kan me door al de gesprekken niet concentreren.

Dus ken jezelf: weet waar jij gelukkig van wordt. Wat voor jouw freelancende vriendin supergoed werkt, kan bij jou tegenovergesteld werken.

Gelukkig hoef je om een kantoor uit te proberen niet meer gelijk een jaarcontract van 5 jaar af te sluiten: je kunt vaak eerst ergens een bureau huren, of zelfs een klein eigen minikantoortje bij ketens als Wework of Spaces, waar je abonnementen afsluit voor een aantal weken. Vind je het niks of word je er niet productiever van, verkas je weer gewoon naar huis.