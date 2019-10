ICT-bedrijf Experius zorgt het beste voor nieuw talent

Talent is voor het bedrijf iets wat in iedere werknemer naar boven moet worden gehaald, aldus Evelien Veenman, Chief Happiness Officer bij Experius. ,,Ik hoor weleens mensen zeggen, sommige werknemers zijn nu eenmaal talentloos, maar dat is onzin. Je moet voor iedereen een omgeving kunnen maken waarin hun talent naar voren komt.’’ Een individuele aanpak is nodig. ,,De een heeft behoefte aan structuur en veel begeleiding terwijl de ander liever losgelaten wil worden, daar moet je rekening mee houden.’’

Veenman voert regelmatig een-op-een-gesprekken met alle 65 werknemers. ,,Dan maken we een wandeling en bespreken we onderwerpen als werkdruk, hoe het loopt binnen hun team en of ze nog wel gelukkig zijn in het werk. Als ze toe zijn aan iets anders, dan hoor ik het ook graag.’’ Het bedrijf heeft dan de gelegenheid om de werknemer tegemoet te komen. ,,We gaan uit van de persoon en wat die nodig heeft in zijn werk. Geeft iemand aan dat hij toe is aan werken met een ander soort applicatie, dan kijken we of dat nodig is. Als het nuttig is voor de organisatie, kunnen we ook een nieuwe functie maken.”

Loyaliteit

Wat werkgevers verwachten van werknemers en andersom, is door de jaren heen veranderd. Baars: ,,Vroeger was loyaliteit het uitgangspunt. Als je een leven lang voor één baas werkt, zorgt die baas goed voor je, maar dan mocht je verder niet zeuren en moest gewoon je werk doen.’’ De eigen ontwikkeling is nu veel belangrijker, blijkt uit het onderzoek, uitgevoerd door SatisAction in samenwerking met PW. ,,In de korte tijd dat werknemers bij een werkgever zitten, willen ze zoveel mogelijk leren. Je moet jezelf ontwikkelen als merk, zodat de volgende werkgever waar je solliciteert denkt, ja, die moet ik hebben.’’

Werkgever Experius speelt daar goed op in, ziet Baars. ,,Ze hebben een leercultuur binnen het bedrijf en stellen de persoonlijke ontwikkeling van werknemers centraal.” Baars is zeer te spreken over de manier waarop zij dit doen. ,,Bij veel bedrijven heb je één functioneringsgesprek per jaar en dat was het dan. Bij Experius wordt er daarentegen veel tijd uitgetrokken om met de werknemer over de eigen ontwikkeling te praten en hoe hij of zij daarbij geholpen kan worden.’’

Presteren

Werkgevers willen graag mogelijkheden bieden tot ontwikkeling, maar vragen volgens Baars wel iets terug. ,,Werknemers moeten wel laten zien dat ze daadwerkelijk groeien én daarnaast presteren. De druk is in dat opzicht hoger op de werknemer dan vroeger.’’

Experius is zich daarvan bewust, zegt Veenman. ,,Door al de aandacht die we hebben voor werkgeluk kan het lijken of we een soft bedrijf zijn waar niet hard hoeft te worden gewerkt.’’ Dat is niet het geval. ,,De werkdruk is hoog in de ICT, er is een personeelstekort waardoor er meer werk op de schouders van de huidige werknemers komt te liggen. Klanten zijn veeleisend en stellen strakke deadlines.’’ De vinger aan de pols houden is voor de werkgever noodzakelijk. ,,We willen niet dat mensen met hun ziel onder de arm weer naar huis vertrekken. Dan houd je dit werk niet vol. Om onze mensen niet kwijt te raken, moéten wij als bedrijf moeten wel manieren zien te vinden om het plezier in het werken te behouden.’’

Het vieren van successen is een van de hulpmiddelen die daarbij wordt ingezet. ,,Stilstaan bij wat je met elkaar bereikt hebt motiveert.’’ Maar ook fouten mogen gezien worden. De werknemers bespreken met elkaar ook de ‘fuck ups’ van de week: een of twee van hen vertellen de groep over een fout die ze hebben gemaakt.

Pijnlijk

Veenman: ,,Wij willen dat werknemers pioniers zijn. Fouten maken is dan onvermijdelijk, maar die moet je wel durven maken. Zo maken we het bespreekbaar als iets niet helemaal goed is gegaan en kunnen we er allemaal van leren.’’ Ook wordt geprobeerd de foutenmaker enigszins op te beuren. ,,Een fout maken kan heel pijnlijk zijn. Degene die zijn verhaal doet mag uit een grabbelton een klein cadeautje pakken.’’

De maatregelen hebben effect op het personeelsbestand. ,,Onze verloopcijfers zijn gunstig, zeker gezien het feit dat onze mensen dagelijks benaderd worden door recruiters en gepaaid worden met soms enorme loonbedragen’’, zegt Veenman. ,,Daarnaast denk ik dat het de sfeer verbetert. Dat merken niet alleen wij, maar ook onze klanten. Het is toch wel een teken dat je op de goede weg zit als onbekenden binnenstappen en zeggen, goh, wat is het fijn hier.’’

