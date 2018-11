‘ICT’ers komen met de raarste salariswensen’

De tekorten in de ICT zijn nóg groter dan de cijfers zeggen. Bedrijven zetten hun vacatures niet meer op de site of ze zetten ze permanent erop omdat ze wel tien mensen kunnen gebruiken. Dat weten ICT’ers ook: ‘Ze komen met de raarste salariswensen en die zijn lang niet altijd reëel.’

Volgens hr-professionals was de helft van de ICT-vacatures vorig jaar moeilijk vervulbaar, in 2016 was dit nog maar 36 procent. Totaal stonden er in 2017 zo’n 53.000 vacatures open, becijferde het UWV.

Volgens Tim Toornvliet, woordvoerder van Nederland ICT, is het aantal tekorten in werkelijkheid nog groter dan de cijfers doen lijken. ,,Er zijn bedrijven die aangeven dat ze vacatures niet eens meer op de website zetten of dat dat ze een vacature juist permanent op de site hebben staan ‘omdat ze er nog wel tien kunnen gebruiken’.”

Sommige bedrijven verplaatsen activiteiten naar het buitenland of halen personeel juist naar Nederland. Andere opties: omscholen, opleiden en stages aanbieden. Toornvliet: ,,Bedrijven moeten klussen laten liggen. Er is werk genoeg, ze zouden willen groeien, maar ze kunnen het werk niet aannemen omdat ze te weinig mensen hebben.”

Als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging en een nieuwe baan, is het overigens wél een gunstige periode om te solliciteren. Dat heeft Valeria Terlita (45) onlangs ervaren. ,,Ik bedacht me dat ik misschien iets anders wilde doen en zette mijn cv online. Binnen een paar dagen zat ik via een recruiter aan tafel bij QNH, het bedrijf waar ik nu werk.” Nog steeds krijgt ze verzoeken, zo’n drie à vier per maand. ,,Ik heb positieve ervaringen met recruiters, dus ik vind het niet vervelend. Het is vooral lastig voor ze dat ze geen overzicht hebben en niet weten wie er wel of niet op zoek is”, aldus Terlita.

Zelf de controle

Rick Perlot (33), IT-consultant bij Onguard, wordt bijna dagelijks benaderd door recruiters met ‘onpersoonlijke en standaard berichten’. ,,Ik reageer er niet op”, zegt Perlot. ,,Soms is het vervelend. Ik heb ingesteld dat ik niet benaderd wil worden omdat ik het naar mijn zin heb, maar ze weten me alsnog te vinden, soms via mijn contacten.” Sommige IT’ers verwijderen hun profiel helemaal. Lastig: want als er echt een bijzondere aanbieding voorbij komt, willen ze het eigenlijk ook wel weer weten.

Daarop ontstond het platform Tweakers Elect. Het idee: IT’ers laten hun profiel achter, vertellen anoniem over zichzelf en hun opleiding. Bedrijven krijgen toegang tot dat platform en de IT’ers krijgen vervolgens alleen de vacatures te zien die bij hun profiel passen. Contactverzoeken kunnen ze afwijzen, negeren of accepteren. Doen ze dat laatste, dan komen ze uit de anonimiteit. Op dit moment zijn er zo’n 7000 kandidaten en 90 tot 95 klanten geregistreerd, aldus initiatiefneemster Jadine van Ooijen.

Toegankelijk solliciteren

Voor IT-detacheerder Neomax is een belangrijk onderdeel van het vinden van meer personeel het toegankelijker maken van solliciteren. ,,We moeten eerst in gesprek raken om ze te kunnen verleiden”, aldus marketing director Patricia Smink-Sandel. En omdat WhatsApp daar ‘een hele fijne tool’ voor is, introduceerde het bedrijf vorige maand de mogelijkheid om op die manier te solliciteren. ,,Een vijfde van de sollicitaties komt nu WhatsApp. Het aantal sollicitaties is met 9 procent gestegen ten opzichte van een maand eerder.”

Quote Het salaris ligt een stuk hoger dan een paar jaar geleden, ik denk wel 20 procent Patricia Smink-Sandel, Neomax

Bij Neomax merken ze goed dat de schaarste nog groter is dan een paar jaar geleden. ,,IT’ers positioneren zich steeds hoger. Ze komen met de raarste salariswensen en die zijn lang niet altijd reëel. Wel ligt het salaris een stuk hoger dan een paar jaar geleden, ik denk dat we wel met 20 procent omhoog zijn gegaan.” Maar, dan moet je wel echt wat kunnen: eenmaal binnen leggen ze ook sterk de nadruk op het behouden en opleiden van de mensen. ,,We stoppen ze tot aan de wenkbrauwen vol met certificeringen”, lacht Smink-Sandel.

Onderwijs

Consultant Perlot denkt dat de schaarste komt door het stoffige imago van de IT en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. ,,De ontwikkelingen zijn voor scholen ook niet bij te houden. Daar zou het bedrijfsleven een grotere rol in moeten spelen.” Cybersecurity specialist Motiv is om die reden zelf met een opleidingsprogramma gestart. ,,Op het gebied van cyber security is er steeds meer vraag naar mensen, maar iedereen zit in dezelfde vijver te vissen. Er zijn te weinig mensen en ze zijn bovendien niet voldoende opgeleid”, aldus directeur Aksel Dorèl.

,,Ik druk me voorzichtig uit als ik zeg dat het huidige opleidingsstelsel niet aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven”, gaat Dorèl verder. Om te blijven groeien, moest het bedrijf dus zelf aan de bak. Ze lanceerden een eigen klas. Kosten? 25.000 tot 30.000 euro per student. Er zijn al twee groepen gestart, de volgende komt in maart. Overigens is er aan sollicitanten vreemd genoeg geen gebrek. Volgens Dorèl komt dat omdat ze bij Motiv relatief veel tijd besteden aan het sociale aspect. ,,Maar het is wel serieus. Lang niet iedereen is geschikt.”

