Ideale baan gevonden? Met deze vragen weet je of de functie écht bij je past

De vacaturetekst klinkt je als muziek in de oren en het bedrijf heeft een prima reputatie. Maar dat wil niet per se zeggen dat dit dé baan voor jou is. Gebruik je sollicitatiegesprek om te kijken of de functie wel bij je past en stel vragen. Inspiratie nodig? Nationale Vacaturebank verzamelde vijftien voorbeeldvragen voor je.

Voorbeeldvragen over de functie:

1. Moet ik me strikt aan de functiebeschrijving houden of mag ik ook naar eigen inzicht dingen oppakken?

Met deze vraag kom je erachter hoeveel zelfstandigheid er van je verwacht wordt. Bovendien laat je je gesprekspartner zien dat je niet voor een uitdaging terugdeinst en graag initiatief toont. De meeste werkgevers zullen dit zeker waarderen.

2. Wat wordt er de komende zes maanden van mij verwacht?

Het is altijd goed om te peilen wat de verwachtingen zijn vanaf het moment dat je begint. Misschien loopt men erg hard van stapel of kun je nu al voorzien dat je je aan je bureau gaat zitten vervelen omdat er te weinig gevraagd wordt.

Voorbeeldvragen over het bedrijf:

1. Hoe lang zitten werknemers hier gemiddeld op dezelfde plek?

Ben je van plan bij hetzelfde bedrijf door te groeien? Dan is het goed om tijdens het sollicitatiegesprek te achterhalen of ze bereid zijn jou deze kans te geven. Niets is erger dan een paar maanden ergens gewerkt te hebben en te ontdekken dat de mogelijkheden beperkt zijn.

2. Wat is het beste idee van een medewerker dat jullie ooit overgenomen hebben?

Vaak zeggen bedrijven wel dat ze een frisse wind willen, maar is de praktijk anders. Ondertussen check je meteen of jouw definitie van een goed idee hetzelfde is als die van hen.

3. Hoe zorgen jullie ervoor dat werknemers tevreden zijn?

Je wil zeker weten dat het bedrijf in het echt net zo leuk is als in de vacaturetekst. Is er bijvoorbeeld een medewerkerstevredenheidsonderzoek? Vraag dan ook welke punten hier als sterkst (en zwakst!) uit naar voren komen.

4. Welke karaktereigenschap wordt in deze organisatie het meest gewaardeerd?

Eigenlijk vraag je wat ze het liefst zien in jou als persoon. Ook kom je er zo achter wat de overeenkomsten zullen zijn met je nieuwe collega’s.

5. Wat is de belangrijkste factor van jullie succes?

Uit het antwoord leid je onder andere af of het bedrijf puur voor de winst gaat en hoe belangrijk ze de relatie met klanten, leveranciers en medewerkers vinden.

6. Wat is de gemiddelde leeftijd op de afdeling?

Zitten er vooral oudere werknemers op de afdeling, dan kan je veel van hen leren. Zijn de meeste collega’s schoolverlaters, dan bestaat er een kans dat je coachende werkzaamheden krijgt en kan meedenken met het management.

7. Wat zijn jullie doelstellingen voor de komende vijf jaar?

Deze vraag geeft je enige indicatie van de werkdruk die je kan verwachten. Wil men de winst en het klantenbestand verdubbelen, dan kan je erop rekenen dat je flink aan de bak kan (en moet je je misschien afvragen hoe realistisch men is). Vraag vooral ook door naar manieren waarop ze deze doelstellingen denken te bereiken.

Liever loopbaanadvies op maat? De Carrière Mentors van Nationale Vacaturebank staan gratis voor je klaar!

8. Met welke innovatie zijn jullie momenteel bezig?

Je toont met deze vraag interesse en controleert tegelijkertijd hoe vernieuwend het bedrijf is.

9. Wat zijn de afspraken over flexibele werktijden, parttime en thuiswerken?

Dit soort afspraken kan per bedrijf flink verschillen. Bij het ene bedrijf kijkt niemand raar op als je eerst de kinderen naar school brengt of een middagje thuis werkt, terwijl de andere werkgever verwacht dat je tussen acht en negen uur inklokt.

10. Zijn er veel mensen binnen de organisatie die op dit moment een opleiding volgen?

Zo pols je of het bedrijf opleidingsmogelijkheden biedt en in welke mate. Vergoeden ze de kosten en roosteren ze je daarnaast uit om de lessen te kunnen volgen en eventueel huiswerk te kunnen maken?

11. Wordt er van mij verwacht dat ik ook in de avonden en het weekend beschikbaar ben?

Zo kijk je of de functie past bij hoe je je leven hebt ingedeeld? Is er nog tijd voor hobby’s of is dagelijks overwerken de norm? Denk hierbij niet alleen aan je fysieke aanwezigheid op de werkvloer. Als je straks iedere ochtend om 07.00 uur al geappt wordt door de manager en ‘s avonds nog een keer een telefoontje krijgt, dan kun je dat maar beter van tevoren weten.

Voorbeeldvragen over het sollicitatieproces:

1. Zijn er zaken in mijn cv waar u nog vragen over heeft?

Zo kom je erachter of er nog twijfels zijn over jouw geschiktheid. Dit is je kans om bijvoorbeeld toe te lichten dat het gat in jouw cv door een tussenjaar in het buitenland komt.

2. Wat zou voor u de grootste reden zijn om mij uit te nodigen voor een tweede gesprek?

Zo kom je er direct achter hoe het sollicitatiegesprek is verlopen. Deze feedback kun je meenemen naar je volgende sollicitaties.

Ben je er even niet? Zo maak je de perfecte out-of-office reply: