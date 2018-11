Iedere groep heeft een leider nodig

PodcastVan goede leiders verwachten we tegenwoordig naast strategisch talent vooral soft skills, zodat werknemers zich gewaardeerd voelen. Maar wat als harde actie vereist is en niemand knopen doorhakt? In de nieuwe podcast van work-lifeplatform Intermediair wordt er antwoord gegeven op die vraag.

Luister de podcast hierboven of via iTunes.

Leiderschapscoach Arvid Buit en psycholoog Martin Appelo schreven het boek Red de Alfawolf - Zachte leiders maken stinkende wonden. Ze pleiten er in hun boek voor om de leiderschapskwaliteiten van de alfawolf niet te vergeten nu het de trend is om leiders vooral soft skills te leren. In zelfsturende teams geloven ze al helemaal niet. ‘Zelfsturing bestaat niet, dat is een modeterm, een illusie’, zegt Appelo. ‘Zolang er geen crisis is, kan iedereen doen wat ‘ie leuk vindt. Maar zodra de stress toeneemt, heeft iedere groep een leider nodig in wie ze vertrouwen heeft.’

De alfawolf heeft een negatief imago, terwijl hij in het wild juist achteraan loopt in de roedel en ook de zwaksten mee helpt. Pas als gevaar dreigt, gaat hij voor en reageert fel en instinctief. Buit en Appelo vertellen hoe de leider met alfawolf-kwaliteiten (man én vrouw) dát kunnen en moeten leren: schakelen tussen verschillende leiderschapsstijlen. Appelo: ‘Door te leren oog te houden voor de belangen van anderen, polijst hij zijn alfawolf-eigenschappen zodat ze goed bruikbaar zijn. Een goede leider kan die vaardigheid inzetten wanneer hij nodig is, en ermee stoppen als het gevaar is geweken.’

Maar dan zijn er altijd leiders zoals Donald Trump als extreem voorbeeld, die niet stoppen met hun narcistische alfawolf-gedrag en weerstand oproepen. Buit en Appelo hebben ze geregeld vol frustratie in hun praktijk. Wil je horen hoe ze die alfawolven kunnen helpen zichzelf te veranderen, zonder hun kwaliteiten te verliezen? En wat je als werknemer nu juist aan deze leiders hebt? Luister dan nu de bovenstaande podcast.

Volledig scherm © Shutterstock

Meer podcasts luisteren? Luister naar de aflevering over hoe je slim kunt onderhandelen over je salaris of hoe je werkgever en jij het talent in jou naar boven halen.

Op zoek naar een nieuwe baan? Upload je cv en/of zoek naar vacatures op Intermediair.nl