Iedereen kan leren presenteren

Of je tijdens de volgende vergadering of dat congres voor vakbroeders en -zusters even een presentatie wilt geven over jullie nieuwe plannen. Zuchtend begin je aan je opdracht. Je verzamelt wat diagrammen, gooit wat slides vol met punten die je wilt bespreken en oefent je verhaal thuis een keertje.

Waarschijnlijk voel je ’m al aankomen: dit is niet de manier, schrijft work-life platform Intermediair. En eigenlijk weet je dat ook wel. Want je hebt vast weleens een TED Talk bekeken, of iemand op het podium voor je gehad die jou van begin tot eind wist te boeien. Zo iemand staat schijnbaar achteloos een prachtig persoonlijk verhaal te vertellen met de zakelijke boodschap erin verweven. Maar ja, jij bent geen type om voor de groep te staan.

,,Als je dat continu blijft denken, dan is dat natuurlijk geen helpende gedachte", zegt trainer Marie-José Huffmeijer, die bij Schoonderwoerd onder meer de training Sprankelend Presenteren verzorgt. ,,Goed leren presenteren begint met het positief benaderen ervan. Onderzoek met open blik of het ook iets voor jou is.”

Gereedschap

Dan zie je namelijk al snel dat er heel wat gereedschap voorhanden is om van jouw gortdroge presentatie een sprankelend verhaal te maken. Gereedschap dat al die mensen die schijnbaar achteloos voor zo’n groep staan allemaal gebruiken.

Denk bijvoorbeeld goed na over de opbouw. Kies voor een piramidestructuur waarin je met de kern begint en je luisteraar prikkelt om verder te luisteren. Zorg ook voor persoonlijke anekdotes. Van je spelverdelerschap bij het volleybal tot de boodschappen die je gisteren deed: er is altijd wel een persoonlijk verhaal dat past bij (een deel van) je boodschap. Dit soort anekdotes helpen je om je boodschap kracht bij te zetten.

Ondersteun je verhaal vervolgens niet met slides vol met bullets, maar gebruik sterke afbeeldingen. ,,Die bullets zijn vooral een geheugensteun voor jezelf, die kun je ook op een kaartje kwijt", zegt Huffmeijer.

Misschien wel je belangrijkste gereedschap in een presentatie is je stem. Wat je daarmee kunt doen vat Huffmeijer samen in het acronym VITAS, wat staat voor volume, intonatie, tempo, articulatie en stilte. ,,Als je je eerste zinnen wat harder en goed gearticuleerd uitspreekt en vervolgens een stilte laat vallen, heb je meteen de aandacht. Daarna kun je wat langzamer en zachter gaan praten, daarmee wek je vertrouwen en houd je die aandacht ook vast.”

Quote Alle tijd die je vooraf investeert, win je terug door het feit dat je meer impact maakt Marie-José Huffmeijer, presentatietrainer

Training presenteren

Aan de slag gaan met deze gereedschappen en ze goed inzetten kost inderdaad tijd. Huffmeijer: ,,Maar alle tijd die je vooraf investeert, win je terug door het feit dat je meer impact maakt en mensen werkelijk meekrijgt met je verhaal.”

En dat is natuurlijk uiteindelijk je doel. Presenteergereedschap goed leren gebruiken leer je tijdens een training presenteren, waarin je het geleerde meteen in de praktijk brengt. Huffmeijer verzorgt met een collega bij Schoonderwoerd de tweedaagse training Sprankelend Presenteren (1.125 euro). Speechen.nl verzorgt de tweedaagse training Presenteren vanuit zelfvertrouwen (795 euro), Learnit de tweedaagse training Presenteren met overtuiging (950 euro). Bekijk vooral ook andere presentatietrainingen.

Er zijn ook veel boeken over het onderwerp geschreven; handig als je volgende week al een presentatie moet geven en op zoek bent naar een andere aanpak. Pak dan bijvoorbeeld Visueel presenteren van Dan Roam of De kracht van storytelling van Carmine Gallo, over waarom sommige verhalen aanslaan en andere niet.

Schrijver en acteur Will Stephen heeft ook een flinke gereedschapskist voor het geven van een presentatie, zoals hij in de TED Talk hieronder laat zien. Hij vertelt een verhaal over helemaal niets en weet toch te boeien. Best knap.