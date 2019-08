‘Iedereen weet dat een ontbijt met kinderen op maandagochtend niets feestelijks heeft’

Uit een onlangs door het CBS gepubliceerd rapport, blijkt dat er zo’n 12.000 huishoudens in Nederland zijn waarvan de man het huishouden doet en de vrouw voltijds werkt. Toen ik dat hoorde besefte ik voor het eerst dat ik dus eigenlijk wél collega’s heb. Gesterkt door dat besef lijkt het me goed dat ik, zo aan het begin van het nieuwe schooljaar, namens mijzelf en mijn nieuwe collega’s, alvast onze welgemeende excuses aanbied aan alle moeders met kinderen op de basisschool. Dan doen we dat nu in één keer en zijn we er de rest van het jaar van af. Halen we de angel uit het onbegrip en hoeft ons gedrag geen bron van ergernis meer te zijn.

Ontbijtjes

Goodiebags

Ook een welgemeend sorry voor de ‘goodiebag’. Een goodiebag is een zakje met snoep en plastic rotzooi die kinderen na een verjaardagspartijtje meekrijgen. Een potlood met een spiderman-gum, een potje slijm, een fluitje. Ik herhaal. Een fluitje. Als mijn kinderen met zo’n zakje thuiskomen, kieper ik het in een onbewaakt ogenblik direct weg. ‘Hé, waar is mijn fluitje?’ Wij mannen vinden goodiebags onzin. Sorry.



Als laatste een mea culpa voor ons app-gedrag. In de groeps-app van de klas zal onze bijdrage vaak niet meer zijn dan ‘ok’, ‘ja’ of ‘ik ook’. Wij gebruiken deze app niet voor discussie met elkaar, commentaar op parkeergedrag rond school of meningen over het sinterklaasfeest. Tevens is het goed mogelijk dat we überhaupt niet of pas na twee weken reageren. Moeten jullie niks achter zoeken. Mannen praten. Die appen niet. Excuses daarvoor.



Nou, dan hebben we dat helder. Kunnen we nu gewoon een biertje gaan drinken op de klassenavond.