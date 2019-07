IJsjesverkoper is zelfverklaarde influencers beu: voortaan betalen ze dubbel

Acteur Joe Nicchi is de uitbater van het populaire ijskraam CVT Soft Serve en krijgt steeds vaker te maken met zogenaamde influencers die gratis ijs willen in ruil voor publiciteit. Na wekenlang ‘nee’ te hebben gezegd, besloot hij op een ongebruikelijke manier een einde te maken aan de vraag. Hij postte een foto op het Instragramaccount van de ijszaak waarop hij toonde dat influencers voortaan dubbel betalen. ,,Het maakt ons echt niet uit of je een influencer bent of hoeveel volgers je hebt. We zullen je nooit gratis ijs geven in ruil voor een post op je sociale media. Het kost letterlijk 4 dollar... nu is het 8 dollar voor jou”, voegde hij er nog aan toe.