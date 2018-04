'Ik ambieer geen directeurschap om een schaal hoger te komen'

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Marjolijn Honing (64). Ze werkt 28 uur per week in het beleidsteam van een van de instituten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Voor januari werkte ze 40 uur, maar sinds dit jaar is ze 30 procent vrijgesteld van haar taken.

Wat verdien je?

,,5.750,90 euro bruto. Daar gaat 1.519 euro vanaf voor onbetaald verlof. Dat geeft mij de mogelijkheid om 28 uur te werken in plaats van 40 uur. Netto leg ik er 260 euro op toe. Dat is niet zo heel veel. Ik vind het wel fijn om rustiger aan te doen nu ik richting m’n pensioen ga. Ik moet nog werken tot m’n 66ste plus acht maanden.” Met een knipoog: ,,Tegen de tijd dat je zo oud bent als ik, ben je geïnteresseerd in wanneer je mag stoppen.”

Blij mee?

,,Ik vind dat ik er prima van kan leven. Ik ben kostwinner, mijn partner heeft een klein pensioen en AOW. Het enige wat ik jammer vind, is dat ik al meer dan tien jaar in dezelfde schaal zit. De enige manier om deze te ontstijgen is als ik kies voor directeurschap. Maar dat ambieer ik niet eens. Zeker nu niet meer.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Ik krijg 78 euro aan reiskostenvergoeding per maand. Het meest gunstige is de uitruil-regeling waar ik gebruik van maak. De werkelijke kilometers die ik verrijd worden in de dertiende maand van mijn bruto bedrag afgetrokken voordat er belasting over wordt geheven, waardoor ik netto meer overhoud. In december vang ik met mijn twaalfde en dertiende maand én de uitruil-regeling zo’n 8.500 euro.”

Heb je ooit met succes over je salaris onderhandeld?

,,Ja. Wel degelijk. Ik werkte bij een adviesbureau. Daar had ik een vergelijkbaar salaris. En toen ging dat bureau failliet in 2013. Dat is het verschrikkelijkste wat ik in mijn arbeidsverleden heb meegemaakt. Je moet gelijk in gesprek met het UWV, de tankpassen van de lease-auto’s waren geblokkeerd, stond je daar, de telefoon viel uit. Ja, we hebben het allemaal als heel pijnlijk ervaren. Je toekomst is ineens heel onzeker. We werkten daar zo keihard. Toen ik een klus deed bij de HAN wilde ik graag een vaste aanstelling. Dat was ook voor hen goedkoper. En voor mij was het prettig om te weten dat ik niet meer met ontslag bedreigd kon worden.”

Weet je wat je collega's verdienen?

,,Ja, zo ongeveer wel. Ze zitten in schaal 11 en 12. Maar ik weet niet de bedragen die erbij horen. Als je het precies wil weten staat het op internet.”

Zou je het zelf willen weten?

,,Neuh. Als mensen worden onderbetaald, bijvoorbeeld als een docent het werk doet van een hoofddocent, help ik ze wel om voor salarisverhoging in aanmerking komen.”

Verdient Marjolijn genoeg?

Branche: Onderwijs

Werkervaring: 45 jaar

Leidinggevend: 30 werknemers



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor haar functie 5.601 euro bruto op basis van 40 uur. Marjolijn verdient 5.750,90 euro. ,,Dan zit ik er toch mooi 100 euro boven! Hoe blij kun je zijn? Ik ben ooit begonnen in de verpleging en daarna het maatschappelijk werk. Elke nieuwe stap die ik deed ben ik omhoog gegaan. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik onderbetaald ben.”



