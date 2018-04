'Ik ben 56, mag ik nog wel solliciteren?’, is de allerslechtste binnenkomer

Bij reguliere uitzendbureaus vallen 45-plussers vaak buiten de boot omdat ze niet in het reguliere profiel passen, aldus de directeur van ANBO tegen deze krant. 45-plussers zitten relatief langer zonder baan dan 25-plussers en ook werkgevers weten vaak niet hoe ze deze groep het beste kunnen bereiken, terwijl ze best oudere werknemers willen aannemen.

Buckens schreef een boek over dit onderwerp en geeft veel advies aan vijftigplussers over het vinden van een baan: ,,We moeten ook rekening houden dat de moeilijkheid niet zozeer ligt bij de werkgevers, maar óók bij de werknemers.” En hoe kunnen zij nou het beste zorgen dat ze aan de bak komen?

1. Zet je bescheidenheid overboord

We hebben te maken met een bescheiden generatie, zegt Buckens. ,,Toen ze naar school gingen, moesten ze hun mond houden en het hoofd niet te ver boven het maaiveld uitsteken. De huidige generatie wordt vanaf het begin juist geleerd om hun verhaal te vertellen, hun wensen te delen, voor een groep te staan en te vertellen waar ze goed in zijn.”

Dat is een verschil dat meeweegt op de arbeidsmarkt. Waar de jongere generatie niet bang is om een sollicitatie te versturen en met zelfvertrouwen een gesprek aangaat, zijn vijftigplussers twijfelachtig, weet Buckens. ,,Als ze aan een van de tien voorwaarden niet voldoen, denken ze: laat ik maar niet solliciteren.” Haar advies? Wees je bewust van je eigen houding, je competenties en zorg dat je daar indien nodig ondersteuning bij krijgt.

Quote Je moet bedenken wat je juist wél te bieden hebt. Anne-Marije Buckens

2. Stop met solliciteren

Hè? Dat klinkt vreemd. Wat Buckens eigenlijk bedoelt: stop met solliciteren in de oude vorm. ,,Veel werkzoekenden kijken op vacaturewebsites naar vacatures die daar gepubliceerd worden, schrijven een brief en hopen dat ze worden uitgenodigd”, legt ze uit. ,,Maar 20 procent van alle beschikbare arbeidsplaatsen komt naar buiten via een vacature, 80 procent wordt intern of via het beschikbare netwerk opgevuld.” Actief rondvragen en netwerken op LinkedIn dus.

Springt de nieuwe vacaturesite van de ANBO dan wel in op de huidige behoefte of moet deze meteen weer de prullenbak in? Nee, dat is flauw, vindt Buckens. ,,Ik wil vooral dat sollicitanten zich er bewust van zijn dat solliciteren via een vacatureplatform niet de énige manier is, en dat er veel meer banen beschikbaar zijn dan alleen daar."

3. Schaam je niet voor je leeftijd

,,Bij een sollicitatiegesprek zeggen 45-plussers vaak als eerste wat ze als laatste gedaan hebben”, zegt Buckens. Maar, dat is niet altijd verstandig. ,,We zitten in een interessante arbeidsmarkt waar sommige beroepen verdwijnen. Je moet dus juist bedenken wat je wél te bieden hebt.”

Een absolute no-go is een sollicitatiegesprek beginnen met het noemen van je leeftijd. ,,Laat je niet in een leeftijdshoekje drukken. Ingegeven door het UWV, schamen sommige mensen zich bijna voor hun leeftijd. Als je begint met: ‘ik ben 56, mag ik nog wel solliciteren?’, is dat de aller-slechtste binnenkomer”, aldus Buckens. ,,Elke generatie heeft plus- en minpunten, ga het juist hebben over de pluspunten.”