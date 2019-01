‘Ik ben dit werk gaan doen voor het salaris’

Ze werkt 24 uur in de week en doet dat nu zes jaar. Hiervoor werkte ze bij de luchtmacht, maar haar contract liep af vanwege de bezuinigingen. Ze heeft de mbo-opleiding constructiebankwerker/lasser gedaan.

Wat verdien je?

,,Ik verdien bruto minimaal 1940 euro en maximaal 2015 euro per maand. Dat ligt aan hoeveel gebroken diensten (een dienst die wordt onderbroken met minimaal een uur, red.) ik doe. De toeslag die ik daarvoor krijg, is 16 euro per keer. Netto verdien ik tussen de 1590 euro en de 1630 euro.”

Blij mee?

,,Ja. Ik ben dit werk eerlijk gezegd gaan doen voor het salaris. Het is een leuke baan, maar ik mis toch ook m’n oude werkgever. Ik was daar bezig met het uitoefenen van het vak waarvoor ik geleerd heb en ik werkte samen met collega’s. Dat is nu toch anders. Maar het salaris is zo goed, dan is het niet erg om te doen. Ik kan het ook nog eens heel fijn combineren met de opvoeding van onze vier kinderen.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Ik heb pensioenregeling, krijg 8 procent vakantietoeslag, een reiskostenvergoeding van 18 euro per maand en korting op mijn sportabonnement. In plaats van vijftig euro betaal ik dertig euro per maand. Als beroepschauffeur moet ik eens in de vijf jaar een cursus van een week volgen om mijn vak te kunnen blijven uitoefenen, deze cursus wordt betaald door m’n baas. Ook krijg ik een eindejaarsuitkering van 500 euro. Dat is altijd lekker. En via www.fiscfree.nl mogen we één keer per jaar een laptop of telefoon met belastingvoordeel kopen. Onlangs heb ik een telefoon gekocht die normaal 580 euro kost en ik heb er nu 270 euro voor betaald. En dan kun je ook nog kiezen om het in termijnen te betalen.”

Quote Toen ze m’n contract niet verlengden vanwege m’n zwanger­schap was ik helemaal verbaasd. Rebecca

Heb je ooit met succes over je salaris onderhandeld?

,,Nee, want ik werkte eerst via het uitzendbureau. Dan val je automatisch in een bepaalde leeftijdsschaal en valt er weinig te discussiëren.”

Wel ooit geprobeerd?

,,Nee. Nou, ik heb een blauwe maandag bij een metaalbedrijf gewerkt. Daar heb ik wel moeten onderhandelen. Dat was wel apart. Ze belde dat ze me wilden aannemen, noemden gelijk mijn salaris en vroegen of ik daar akkoord mee was. Ik heb toen ja gezegd. Bij nader inzien was het veel te laag. Maar ik voelde me voor het blok gezet. Toen ik daar werkte vroeg ik of het salaris jaarlijks omhoog ging en toen zeiden ze dat het pas omhoog ging als ze vonden dat ik goed genoeg m’n best had gedaan. Toen dacht ik al; dit is niks. Toen ze m’n contract niet verlengden vanwege m’n zwangerschap was ik helemaal verbaasd. Ze zeiden dat ik had moeten zeggen dat ik een derde kind ging nemen. Dat is toch raar? Die vraag mogen ze niet eens stellen. Nee, dat was geen leuke tijd.”

Hoe is dit nu geregeld?

,,Elk jaar verdien ik wat meer. Daar zit een maximum aan van twaalf jaar. Dan houdt het op en blijf je in die schaal zitten. Dit jaar krijgen we 1,5 procent erbij door het staken. En omdat ik een trap omhoog ga in januari krijg ik er ongeveer 35 euro bruto bij. Ik vind dat fijn om van te voren te weten.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Dat weet ik. Ik kan precies zien in welke salarisschaal iemand zit. We hebben het er alleen niet echt over.”

Verdien je meer of minder dan je partner?

,,Minder, omdat ik minder uur werk, maar anders zou ik met net zo’n hoog salaris thuiskomen als hij.”

Verdient Rebecca genoeg?



Leeftijd: 34 jaar

Opleidingsniveau: mbo

Werkervaring: 6 jaar

Branche: logistiek



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor Rebecca’s functie 2.198 euro op basis van een werkweek van 40 uur. Omgerekend is dit 1318 euro. ,,Het is hoger. Ja, hartstikke goed. Dat had ik wel verwacht. Als ik met vriendinnen spreek en ze vertellen dat ze 1100 euro verdienen, dan kom ik met best veel thuis. Ik heb dan wel geen kantoorbaan en werk soms in de weekenden, maar toch.”



Check het zelf op: www.intermediair.nl/salariskompas

Vraag jij je af of je wel genoeg verdient? Of hoeveel je bij een nieuwe functie kunt vragen? Vul het Intermediair Salariskompas in en je weet het!

Op zoek naar een nieuwe baan? Upload je cv en/of zoek naar vacatures op Intermediair.nl

Meedoen met deze rubriek? Stuur een mailtje!

Wat is het Salariskompas? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor het Intermediair Salariskompas bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant. Voor deze editie van het Salariskompas werken we met de cijfers die we verzamelden in juni 2017.

Wil je ook een hoger salaris? Bekijk de video hieronder: