'Ik ben een van die mensen die overal geweest lijkt te zijn. Waarschijnlijk is het waar'

Weekplanning



Maandag:

Heel vroeg opgestaan om onze Oegandese Project Manager Susan Laker naar Schiphol te brengen. Susan was voor 5 weken voor een social impact trip hier in Europa, om samen met mij onze Education Is The Key campaign voor onze 22STARS stichting te lanceren. Het voelde gek aan om na al die tijd samen op eens weer even alleen thuis te zitten. Na alle drukte vandaag en ondanks het mooie weer de hele dag achter mijn computer gezeten bij mijn moeder thuis in Breda.



Dinsdag:

Vandaag ga ik wat leuks doen met mijn moeder. Ook moet ik nog een aantal e-mails versturen naar sponsoren van onze kids voor het betalen van het schoolgeld van het nieuwe semester. We hebben ook wat nieuwe producten binnen gekregen, dus als het even lukt wil ik die fotograferen en in de webshop zetten.



Woensdag:

's Ochtends besteed ik aan het schrijven van een rapport en wil ik daarna naar de sportschool gaan. Wat vrienden van me van de Nomad Cruise zijn in Nederland aangekomen, dus gaan we gezellig een kleine reünie houden in Amsterdam! Mijn grote koffer gaat alvast mee, want het is mijn laatste dag in Nederland.



Donderdag:

’s Ochtends schrijf ik wat nieuwe blogposts en nieuwsbrieven en begin ik met het plaatsen van foto’s van de Social Impact trip van Susan in Europa. Daarna vlieg ik naar Zuid-Duitsland, waar ik de rest van de week zal zijn met wat vrienden.



Vrijdag:

Geen idee hoe mijn dag zal lopen, aangezien ik naar een nieuwe plek ga waar ik nog niet eerder ben geweest. Ik heb mijn hardloopschoenen mee genomen, dus als het even meezit ga ik een rondje rennen. Verder ben ik bezig met mijn website te vernieuwen voor onze social impact workation in Oeganda die in september is.



Zaterdag:

Ik heb een podcast-interview staan, maar dat kan ik natuurlijk overal doen. Het leuke aan mijn leven vind ik juist dat ik niet te veel plan en erg met de flow ga. Ik heb me voorgenomen om deze zomer weer meer sieraden te gaan verkopen, dus ik zal zeker even rondstruinen door de stad op zoek naar nieuwe winkels.



Zondag:

De kinderen in Oeganda hebben nu allemaal vakantie, dus zal ik druk bezig zijn met hun rapporten te bekijken en naar de sponsors te sturen. Waar ik zelf zondag zit weet ik nog niet, of ik zit nog in Zuid Duitsland bij mijn vrienden, of ik zit inmiddels al weer in de trein naar Zwitserland waar mijn vader woont.