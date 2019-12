‘Ik ben het afgelopen jaar anders over goede voornemens gaan denken’

De voornemens die velen van ons trouw aan het begin van het jaar stellen zijn gedoemd te mislukken, schreef ik vorig jaar in een column op deze plek. Het probleem: goede voornemens zijn niet specifiek genoeg (‘ik wil méér rust!’ - wanneer en hoeveel precies dan?) en vaak véél te ambitieus (‘Ik ga nóóit meer roken!’). En waar je in de eerste instantie flink wordt beloond voor weinig moeite (na de eerste twee keer sporten voel jij je een superheld), wordt na verloop van tijd de beloning kleiner en de moeite steeds groter. Gevolg: halverwege januari zijn de sportscholen weer rustig en worden er weer volop pakjes peuken verkocht.

Ik ben het afgelopen jaar toch iets anders over goede voornemens gaan denken. Het bovenstaande mag allemaal wel waar zijn, maar er is nog een andere kant aan het stellen van voornemens - nog los van of deze ook werkelijkheid worden. Wat je eigenlijk doet is nadenken over hoe je leven béter zou kunnen zijn. Je accepteert dat ondanks dat je al veel goed doet, er nog ruimte is voor verbetering. Goede voornemens stellen kan dus ook een oefening in nederigheid betekenen.

Reflecteren

Er zit ook wel iets moois in, in aan het einde van het jaar de inventaris opmaken en kijken naar de toekomst. In de hectiek van alledag - met al onze appjes, mails, notificaties en verplichtingen - schiet dat er regelmatig bij in. Het kan geen kwaad om op de dag van de jaarwisseling een moment te reflecteren: ben ik het mens dat ik wil zijn? Wat zou ik willen bereiken? Welke rol wil ik spelen voor de mensen om me heen?

Zelf heb ik al jaren het volgende ritueel: op oudjaarsdag maken mijn vriendin en ik drie lijsten van tien: tien hoogtepunten van het jaar, tien dieptepunten, en tien dingen die we ons voornemen om te gaan doen in het jaar dat komen gaat. Bij een maaltijd of een goed glas wijn nemen we vervolgens onze lijsten samen door. Voor we feestvieren om de jaarwisseling kijken we op deze manier terug naar wat het afgelopen jaar fantastisch was en wat vervelend was, en zetten we voor de toekomst alvast stippen op de horizon.

Ik kan me voorstellen dat een lijst met dertig dingen wat al te ambitieus is, dus misschien kun je beginnen met drie lijsten van drie - die heb je zo bedacht, geloof me. Wat je plannen ook mogen zijn: ik hoop dat ze in het nieuwe jaar uit mogen komen!

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018) en Werken met millennials (2019).

