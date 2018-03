SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Kim Wittop Koning (48), paardenverzorger en vrijwillig jurist.

Kim heeft drie banen: ze werkt 15 uur bij een springstal waar ze paarden verzorgt en 15 uur in de week geeft ze bij een andere manege paardrijles. Daarnaast is ze voor zo’n 20 uur in de week jurist. Vrijwillig.

Wat verdien je?

,,Ik verdien 1.700 euro netto. Ik werk voor een minimumloon van 9,80 euro bruto. Vind je het niet geweldig? Mijn dochter van 18 verdient meer dan ik. En daar plaagt ze me mee joh. Maar ik heb helemaal niks om voor te huilen. Ik heb het mooiste werk wat er is.”

Blij mee?

,,Tuurlijk zou ik meer willen verdienen. Ik ben WO-geschoold, daarmee kan ik net zo goed een bestuursfunctie bekleden, maar ik wil dat niet. Ik heb het wel gedaan. Ik heb een zorgonderneming gehad waar ik 80 fte had werken. Ik ben twee keer miljonair geweest en twee keer failliet gegaan. Van mij hoeft al dat bezit en die verantwoordelijkheid niet meer. En ja, dan ga je een stuk minder verdienen, maar dat vind ik echt geen enkel probleem.”

Waarom werk je gratis als jurist?

,,Ik heb de erfenis van mijn vader van 30.000 euro gebruikt om een stichting op te richten. Als ik zaken win - ik doe veel uitkeringszaken, geschillen met het UWV, maar ook civiele zaken - dan kan ik mezelf betalen. Maar omdat het niet zo hard gaat, ben ik erbij gaan werken.”

Heb je ooit met succes over je salaris onderhandeld?

,,Nadat mijn zorgonderneming failliet ging, ben ik bij een werkgever begonnen. Ze wilden een ervaren projectmanager. Een zwaargewicht om de organisatie weer goed te krijgen. En daar ben ik heel goed in, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Als ik nachten wakker lig van een project - en dat doe ik - dan wil ik er naar behoren voor betaald krijgen. Ik wilde duizend euro meer dan ze mij hadden geboden. Ik heb het gekregen. En gelijk afgesproken dat ik in ieder geval een jaar voor ze zou werken. Dat is twee jaar geworden.”

Verdient Kim genoeg?

Werkervaring: 2 jaar



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor haar functie 3245 euro bruto op basis van 40 uur. Kim werkt 30 uur. Omgerekend krijgt ze 433 euro te weinig betaald. Kim: ,,Als je plezier hebt in je werk, kan daar geen euro tegenop. Ik loop stront te scheppen, ben met jonge paarden bezig en beleer ze en ik geef de lessen die ik leuk vind om te doen. En ik ben nog steeds met m’n hoofd bezig voor de rechtszaken. Dit zorgt ervoor dat ik me voor de volle honderd procent kan inzetten. Vroeger ging ik drie keer per jaar op vakantie, dat kan niet meer, maar ik kan mijn rekeningen betalen en ik ben heel gelukkig.”



