'Ik geef de helft van mijn winst weg'

Zeven jaar geleden kwam Rintske uit Utrecht op het dieptepunt van haar leven, toen haar huwelijk stukliep en haar Franse man terugging naar Frankrijk. Ze bleef achter met hun zoontje van 2 jaar en een veeleisende, fulltime baan bij een it-bedrijf. ,,Ik kwam ziek thuis te zitten. Ik kon het leven niet meer aan, dacht ik."

Op het moment dat ze de stekker eruit wilde trekken, hoorde ze een innerlijke stem. ,,Ik hoorde het heel helder: 'Rintske, jij hebt het recht om gelukkig te zijn'. Toen heb ik besloten om te blijven leven. Maar het moest allemaal wél anders."

Mensen helpen

Mensen helpen, zou haar drijfveer worden. ,,Ik wilde meer gaan betekenen voor anderen. Een vroegere droom was om kinderen uit de prostitutie te halen. Maar ik kon ook niet op m'n slippers naar India, nu ik zelf een zoon had. Dus bedacht ik een manier om geld te gaan verdienen - om het vervolgens weg te kunnen geven aan goede doelen." Jaarlijks geeft ze ten minste de helft van haar winst weg.

,,Toen ik terugdacht aan een voormalige werkgever, die ik als nogal kil ervoer, kwam ik op het idee van gekleurde koffiebekers. De vrolijke kleuren en de positieve teksten zouden mensen misschien met elkaar in gesprek kunnen brengen. Bovendien heeft elk bedrijf koffiebekers nodig. Als je een bedrijf opzet, moet je wel zeker weten dat er behoefte is aan jouw product'', aldus Bosma.

Nadat het idee een jaar in haar hoofd had gezeten, dacht Bosma: ik ga het gewoon doen. Ze vond een leverancier en binnen de kortste keren had ze 50.000 bekers met een positieve boodschap besteld.

Quote In totaal heb ik nu ruim dertigduizend euro in bijna drie jaar tijd weggegeven. Rintske Bosma

,,Ik schreef directies aan van grote bedrijven en tot mijn verbazing werd ik uitgenodigd voor een gesprek. De CEO van HP in Nederland zei gelijk ja. In diezelfde week volgde KPMG. Ik was in no time door mijn voorraad heen."

Ze ging samenwonen. De toekomst van Cupbliss leek zonnig. Maar de relatie liep stuk. ,,En toen had ik letterlijk niets meer. Ik kreeg zelfs het advies om niet meer zo veel geld aan goede doelen te geven, omdat ik het zelf nodig had. Maar dat kon ik niet."

,,Met mijn laatste spaargeld kon ik het huis waar ik nu woon huren" vervolgt ze. Dat was twee jaar geleden. ,,Sinds augustus is dit mijn huis. Twee jaar geleden had ik echt niet kunnen vermoeden dat het zo snel zou gaan."

Vorig jaar heeft ze bijna de hele winst van haar bedrijf weggegeven, 10.000 euro. ,,Geweldig toch? Elk bedrijf is maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen, maar niemand geeft 50 procent van de winst weg. Ik wel. Het maakt me superblij, gelukkig en trots." In totaal heeft ze nu ruim dertigduizend euro in bijna drie jaar tijd weggegeven.

Koffieleverancier

Zes maanden heeft ze onderhandeld met een grote koffiebrander. ,,Ze wilden mijn bekers hebben. Onder hun voorwaarden. Dat wilde ik niet. Het nieuws over mijn koffiebekers gonst inmiddels in de koffiewereld. Ik heb elke koffieleverancier al wel aan de telefoon gehad. De een vindt het fantastisch, de ander ziet het als concurrentie." Bosma blijft liever een David die niet in zee gaat met een Goliath, als die haar ideaal niet omarmt.

,,Mijn klanten kiezen heel bewust voor mijn bekers. Mijn grootste klant heeft zelfs aangetoond dat het hun werknemers gelukkiger maakt en de onderlinge communicatie versterkt."