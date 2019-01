‘Ik heb geleerd: hou je bij onderhandeling over salaris bij de feiten’

ZelfhulpjunkiesZelfhulpboeken zijn populairder dan ooit. We vroegen een aantal ‘zelfhulpjunkies’ om boekentips te geven die hen in hun werk en privé verder hebben geholpen. Aflevering 3: Lianne Keemink (30), studentendecaan, podcaster en schrijver.

Lianne werkt vier dagen als studentendecaan in Rotterdam en daarnaast doet ze verschillende projecten. Zoals podcasten en schrijven voor haar blog The Self Help Hipster. Ze is creatief schrijfdocent bij NTI en schreef het boek Je moet (bijna) niks. Vanaf haar twaalfde las ze honderden zelfhulpboeken met de gedachte een hoop ellende te kunnen voorkomen.

Boekentip 1: Ginny Werkt – Ginny Ramkisoen

,,Een tip die ik meeneem van Ginny, komt uit een oefening halverwege het boek. In een voorgaand hoofdstuk heb je net in kaart gebracht wat je vindt van je leven en je werk. In deze oefening vraagt Ginny je: ‘Heb je het gevoel dat je zelf voor deze situatie hebt gekozen?’ Ik vind dit een fantastische vraag om mezelf te stellen. Ben ik dit gaan doen omdat ik het wilde en ervoor koos, omdat het op mijn pad kwam, omdat iemand het me heeft gevraagd of omdat een samenloop van omstandigheden hiertoe hebben geleid?

Ik heb gewerkt als studentencoördinator, dat was leuk, maar ik raakte steeds verder weg van de studenten. En dat is nu juist waar ik het meeste energie van krijg.

Een andere tip uit het boek die ik ter harte neem, komt van Sander Kerkhoffs. Hij zegt dat je je bij een salarisonderhandeling moet houden bij de feiten. Onderhandelen is niet mijn favoriete onderdeel en ik heb helemaal geen zin om daarover te bakkeleien. Daarom zegt hij: ga niet bluffen of emotionele speeches houden waarom je dit als persoon verdient, maar leg feitelijke informatie op tafel over hoe je presteert en wat dat waard is. En zet het op papier.”

Boekentip 2: Een pleidooi voor verveling – Manoush Zomorodi

,,Vervelen heb je nodig om op te laden, nieuwe ideeën te krijgen en tot oplossingen van problemen te komen. Manoush zegt ook dat je je eigenlijk niet kán vervelen zolang je met je smartphone in je hand zit. Herkenbaar! Als ik een hele avond heb liggen Netflixen en simultaan op social media zit, voel ik me altijd vrij lamlendig. Daarom ligt mijn telefoon over het algemeen als ik thuis ben in een bureaula.

Manoush, de schrijfster van het boek, kreeg haar huilende baby alleen maar stil met wandelen. Toen ze later terugdacht aan deze periode realiseerde ze zich dat ook al haar beste ideeën tot stand waren gekomen tijdens deze saaie, stille wandelingen.

De laatste tip gaat over ‘deep work’ en je hiervoor afzonderen. Want hoe vaker je van taak switcht des te moeilijker het is om in een flow te komen. Ik begin tussen half acht en acht uur en dan werk ik eerst aan grote projecten. Daar heb ik dan tot negen of tien uur de tijd voor. Geen collega die zo vroeg binnenkomt, geen brandjes die zo vroeg geblust moeten worden. Later op de dag wordt dit lastiger.”

Boekentip 3: De Pomodoro-techniek – Francesco Cirillo

,,Deze techniek en bijbehorende boeken bestaan al veel langer, maar er is dit jaar een update en een fijne, mooiere Nederlandse versie uitgekomen. Ik werk al jaren met de Pomodoro-techniek. Want voor iedereen die zich niet lang kan concentreren, is dit de Heilige Graal der tijdmanagement. Tip één: timeboxen die handel. In tijdsblokken werken met pauzes tussendoor.

Zonder de Pomodoro-techniek waren er veel dingen in mijn leven, inclusief mijn eigen boek Je Moet (Bijna) Niks nooit afgekomen. Het zijn hele behapbare stukken tijd.

Een tweede tip is dat het opdelen van een project. Een vriendin van mij had bijvoorbeeld een gigantische vertaalklus van honderdvijftig pagina’s liggen. Hoe groter de taak lijkt, des te moeilijker is het om te beginnen. De Pomodoro-techniek omzeilt dit eigenlijk, want het enige wat je hoeft te doen is de kookwekker - lees: app op je computer of telefoon - aanslingeren en er twintig minuten aan zitten. Die vertaalklus was in vijftig uur geklaard. Door de Pomodoro-techniek ga je gewoon aan het werk en dat is ideaal voor perfectionisten, uitstellers en piekeraars.”