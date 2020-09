‘Ik heb heel hard gewerkt, deed niets verkeerd en toch zat ik opeens thuis’

Baan kwijt door coronaHet ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Manja Peijters (46) was bedrijfsleider van een cateringbedrijf in Amsterdam. Eind juni werd ze ontslagen. Ze heeft nog geen andere baan.

Op 15 maart om 17.45 uur stond Manja Peijters in de keuken van een rederij in de hoofdstad. Een rondvaartboot zou een kwartier later afvaren voor een vaart met hamburgers en pizza. De luxe dinercruise lag verderop. ,,De koelingen zaten vol, de koks waren bijna klaar.’’ En toen meldde premier Rutte tijdens de persconferentie dat de horeca per direct dicht moest. Alles was voor niets. ,,We zijn niet meer gaan varen.’’

De afgelopen anderhalf jaar werkte Peijters als bedrijfsleider van een cateringbedrijf in Amsterdam met een grote rederij als klant, maar ook de gemeente Amsterdam en meerdere bedrijven. Het is een drukke baan waarbij Peijters 25 oproepkrachten en tien vaste medewerkers aanstuurt en vaak van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in de gaten houdt of alles goed verloopt, problemen oplost en aanspreekpunt is voor de opdrachtgevers. ,,Het was super druk, maar ook super leuk werk.’’ Maar na 15 maart ligt alles direct stil.

Rotary

De eerste weken bedenkt ze, samen met haar werkgevers, verschillende initiatieven om toch wat inkomsten binnen te halen. ,,We verzorgden maaltijden voor particulieren.’’ Ook organiseerden ze diners voor eenzame ouderen samen met de Lions en de Rotary. ,,Je wordt er heel vindingrijk van.’’ De hoop is dat Peijters en een kok zo hun baan kunnen behouden. Maar eind juni volgt toch ontslag.

Quote Ik was nooit werkloos geweest en voor het eerst moest ik nu aankloppen bij het UWV

,,Ik hoopte dat het anders zou gaan, ik had een goede band met mijn werkgever.’’ Maar de inkomsten bleken niet hoog genoeg te zijn en er was geen zicht op verbetering. ,,Mijn werkgever zei nog: het ligt niet aan jou. Ik had nog wel honderd dingen met je kunnen ondernemen.’’ Door het ontslag voelde de voormalige bedrijfsleider zich machteloos. ,,Ik had heel hard gewerkt. Niets verkeerd gedaan en toch zat ik opeens thuis. Daar was ik teleurgesteld over.’’ Ze zag dat oud-collega’s hetzelfde meemaakten. ,,Succesvolle mensen die vaak hoger zijn opgeleid belandden op straat. Het maakt niet uit hoe goed je bent. Dit is een zorgelijke situatie.’’

En het betekende ook een flinke omslag. ,,Ik was nooit werkloos geweest en voor het eerst moest ik nu aankloppen bij het UWV.’’ Voor het eerst in maanden liet ze haar telefoon zelfs thuisliggen als ze de deur uit ging. ,,Voor die tijd werd ik continu gebeld. Ook ’s avonds en in het weekend om problemen op te lossen. Maar wie zou mij nu bellen?’’ Ook over de financiën maakt ze zich zorgen. ,,Ik ben de belangrijkste kostwinnaar en de WW is 75 procent van je laatste loon. Na twee maanden zelfs maar 70 procent. Dan gaat het snel.’’

Hotelschool

De ervaren bedrijfsleider aarzelde dan ook niet om meteen na te denken over een nieuwe baan. ,,Ik zou het heel erg leuk vinden om praktijkonderwijs te geven op een hotelschool. Zelf heb ik ook de middelbare hotelschool gedaan en ben ik leermeester. Mijn kennis over gastvrijheid, gastronomie en dranken wil ik graag doorgeven.’’ Daarvoor heeft ze wel een didactische bevoegdheid nodig. ,,Maar die kan ik mogelijk bij een nieuwe werkgever behalen.’’

,,Ik zie mezelf ook als troubleshooter, officemanager of managementassistent. De afgelopen anderhalf jaar was ik de rechterhand van mijn werkgever. Ik ben administratief sterk, commercieel ingesteld, heb veel ervaring opgedaan met social media, ben goed in het oplossen van problemen én ik ben enthousiast.’’

De afgelopen weken had Peijters al meerdere netwerkgesprekken. Bijvoorbeeld van een klant die erg tevreden was over de catering tijdens de verjaardag van een dochter. ,,De reacties komen soms uit onverwachte hoek. Dat is ook wel heel leuk.’’ Daarnaast is ze actief op LinkedIn. ,,Het is belangrijk om in beeld te blijven. Ik hoop dat ik benaderd wordt door iemand die zegt: ‘ik ken nog iemand die op zoek is naar zo iemand als jij’.’’ Tegelijkertijd wil Peijters ook genieten van de tijd die ze nu thuis is. ,,Mijn dochters van 10 en 15 vinden het fijn dat ik vaker thuis ben. Mijn jongste breng en haal ik op de fiets naar school. Nu ben ik een beetje een huismoeder. Dat is fijn, maar ook wennen.’’ En het kan niet altijd zo blijven. ,,Ik wil natuurlijk weer aan het werk. Dat maakt het leven leuker.’’

Werkloos door corona



De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Sinds 2015, toen 616.000 Nederlanders werkloos waren, daalde de werkloosheid jaar na jaar gestaag. Tot april dit jaar, toen veranderde de daling in een stijging. Bedroeg in maart de werkloosheid nog 273.000, in juli was dat gestegen tot 419.000 mensen. Dat zijn er ruim 100.000 meer dan in juli vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral het aantal jongeren dat hun baan verliest, stijgt rap. In de periode maart tot juli dit jaar steeg het aantal jongeren (tot 25 jaar) dat een beroep deed op een ww-uitkering met 264 procent (UWV) ten opzichte van het jaar daarvoor.

Eind juli verstrekte het UWV in totaal 300.800 ww-uitkeringen. Een stijging van bijna 30 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Eerder al kondigden onder meer de NS, Ahoy en Schiphol ontslagrondes aan, deze week maakte Diergaarde Blijdorp bekend noodgedwongen afscheid te moeten nemen van een kwart van het personeel (45 werknemers). Het aantal bezoekers daalde dit jaar fors door de lockdown en de huidige coronamaatregelen. ,,Het is twee voor twaalf. We moeten acteren anders halen we het einde van het jaar niet’’, zei directeur Erik Zevenbergen eerder tegen deze site.

Dit is de eerste aflevering van een serie over mensen die vanwege Covid-19 hun baan verloren. Ben je ook ontslagen om die reden en wil je je verhaal delen? Stuur ons een mailtje.

