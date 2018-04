'Ik heb meer geld ingeleverd voor meer vrijheid'

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Bram Retera (57). Hij werkt 18 uur per week als psycholoog en behandelt mensen die last hebben van oorsuizen. Voorheen werkte hij in de IT.

Wat verdien je?

,,Mijn bruto-salaris is 2.218 euro. Volgens mij hebben wij een 13de maand. Dat is een half salaris erbij ongeveer. De rest is volgens de cao geregeld. Normaal gesproken zou ik ook reiskosten vergoed krijgen, maar ik woon in de buurt.”

Blij mee?

,,Bedoel je of ik vind dat ik meer zou moeten verdienen? Ik verdien volgens de norm. Het salaris in de gezondheidszorg is niet bijzonder. Met een eigen praktijk verdien je veel meer, dat weet ik omdat een vriend van mij een eigen zaak heeft, maar in loondienst heb je een hele hoop rompslomp minder. Je hoeft geen zaak draaiende te houden. Dat vind ik een groot voordeel. Daarnaast is het fijn dat je in loondienst veel meer collega’s hebt.”

Weet je wat je collega's verdienen?

,,Hetzelfde als ik. Sommige hebben een hogere functie. Maar dat ligt niet heel ver uit elkaar. Maximaal één functiegroep. Ik denk maandelijks zo’n 700 euro verschil.”

Maar je vindt het niet interessant om over te hebben?

,,Het is via internet te bekijken, maar ik vind het inderdaad niet zo interessant. Ik ben bijna 58 en ik wil het met name leuk hebben op m’n werk. Vroeger was ik heel ambitieus, maar ik denk dat ambitie er niet meer echt is op deze leeftijd, in ieder geval niet bij mij. Vroeger vond ik het wel interessant wat anderen verdienen. Helemaal toen ik IT’er was.”

Heb je ooit met succes over je salaris onderhandeld?

,,Ja, dat was voornamelijk toen ik IT'er was. In het bedrijfsleven is het makkelijker. Ik had gesolliciteerd bij een ander bedrijf en dat kwam mijn leidinggevende ter oren. Hij bood me zo 800 euro per maand erbij als ik zou blijven. In de gezondheidszorg is dat anders. Ik heb een tijd deels als IT’er gewerkt en deels als psycholoog bij een zorginstelling. Vanaf 2009 heb ik de IT laten vallen. Ik ben ooit afgestudeerd als psycholoog, maar heb me destijds om laten scholen omdat er geen werk te vinden was als psycholoog."

,,Ik heb met mijn stap van de ICT naar de zorg meer geld ingeleverd voor meer vrijheid. Ik werk minder uren, maar kan daardoor andere dingen doen zoals mantelzorg. Dat had anders niet gekund.”

Verdien je meer of minder dan je partner?

,,Ja. Ik verdien meer.”

Wat vindt zij daarvan?

,,Weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ze het wel prima vindt. Ik heb nooit het gevoel dat de schoen daar ergens wringt.”

Verdient Bram genoeg?

Branche: Gezondheidszorg/welzijn

Werkervaring: 10 jaar in deze functie

Leidinggevend: 0 werknemers



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor zijn functie 4.872 euro bruto op basis van 40 uur. Bram verdient 2.218 op basis van 18 uur. Het verschil is 25,60 euro, in Brams voordeel. ,,Gezien alle vrijheid die ik heb vind ik dat wel netjes.”



