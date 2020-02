Ik heb nog nooit gesolliciteerd. Is 42 niet al te oud tegenwoordig?

Na vijftien jaar, moet je dan niet eens ergens anders gaan werken? Is het tijd voor nieuwe mensen, nieuwe problemen, nieuwe oplossingen? Die vraag zoemt al een tijdje door mijn hoofd. Lastig, want de krant is de enige werkplek die ik ken. Ik ben hier als stagiair gekomen en nooit meer weggegaan. Omdat de redactie bij me past. Omdat ik bij de redactie pas. Omdat ik mooie kansen krijg. Fijne collega’s heb. En nu is de krant deel van mij. Een belangrijk deel. Kan ik wel zonder?



Een collega met verstand van zaken zei: ‘Denk maar eens na over deze vraag, later, als je dood gaat, wil je dan kunnen zeggen dat je hier twintig jaar hebt gewerkt, of ben je net zo trots op vijftien jaar?’