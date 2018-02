'Ik heb ooit een klapper gemaakt van 40.000 euro met het schrijven van een liedje'

Unicum op Schiphol: vliegtuig met volledige 'ladies crew'

23 februari De Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways heeft op Schiphol naar eigen zeggen voor een unicum gezorgd. Een Airbus A330 van de maatschappij is in Amsterdam opgestegen met een volledig vrouwelijke bemanning. Behalve de twee vrouwelijke captains bestond de ploeg uit dertien stewardessen. Het toestel had Bangalore (India) als bestemming.