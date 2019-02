‘Ik heb wekenlang met ontblote borsten recht in beeld gezeten’

‘Spreken meerdere talen geeft studenten voorsprong op arbeids­markt’

9:12 Studenten in Nederland hebben een flinke talenknobbel, zo blijkt uit onderzoek van vacaturesite Magnet.me. Studenten spreken niet zelden drie of meer talen en hebben daarmee een groot voordeel als ze de arbeidsmarkt betreden. ,,In een kwart van de vacatures voor starters is het kunnen spreken van twee talen een vereiste.’’