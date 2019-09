‘Ik heb ze aan mijn kinderen laten zien, jullie stiekeme filmpjes’

Elke gek heeft zijn gebrek. Ik heb ze ook en ben de beroerdste niet om ze met jullie te delen. Zo vind ik het bijvoorbeeld heel leuk om naar trekkers te kijken die vastzitten in de drek. Het zijn, in beter Nederlands, tractoren die vast zijn komen te zitten in de modder. Dit gebeurt vaak als er in de herfst aardappelen of maïs geoogst wordt. En dat er dan een andere tractor aan te pas moet komen om diegene die vast zit eruit te halen. Als je een hele goede vastzitter hebt, moeten er zelfs twee tractoren aan te pas komen om hem weer op gang te helpen. Heerlijk vind ik het. Pure ontspanning.

Zen

Druipende handdoeken. Nog zo één. Laatst deed de centrifuge van de wasmachine het niet meer. De was kwam er dus kletsnat uit. De kletsnatte handdoeken op een droogrek op het balkon gehangen. Ik heb een stoel gepakt en een poosje zitten kijken hoe de handdoeken leeg druppen. Ik weet niet wat zen is, maar volgens mij werd ik het hiervan.

De laatste, meer oldskool, is het leeglopende bad. Kinderen uit bad, afdrogen, en dan als de stop eruit is blijf ik het liefst kijken tot het bad helemaal leeg is. Vooral dat draaikolkje op het laatst vind ik erg mooi.

In het geniep

Kijk, ik ben er gewoon eerlijk over. Maar nu jullie. Ik ben erachter gekomen dat er een hele groep bestaat die zijn gebrek geheim houdt. En in het geniep filmpjes bekijkt waarvan ik het bestaan tot nu toe niet wist.

Ik lees op dit moment een boek waarin één van de karakters op een gegeven moment last heeft van een ‘kloppende steenpuist’. Ik wist niet wat ik me bij een kloppende steenpuist moest voorstellen, dus ik zoek dat op. Kom ik op een internetpagina met een serieuze mevrouw die puisten aan het uitknijpen is voor de camera! En dat filmpje is d.e.r.t.i.g miljoen keer bekeken! Dus al die tijd zijn er mensen om mij heen geweest die naar het uitknijpen van puisten zaten te kijken. En dat heeft nog nooit iemand aan mij verteld.

Quote Kom ik op een internetpa­gi­na met een serieuze mevrouw die puisten aan het uitknijpen is voor de camera! En dat filmpje is d.e.r.t.i.g miljoen keer bekeken!

Ik heb ze aan mijn kinderen laten zien, jullie stiekeme filmpjes. De enige die walgend de kamer uitliep was ik. De rest bleef gebiologeerd kijken hoe een andere mevrouw met droge ogen uitlegde dat de volgende acnebehandeling ‘very satisfying’ is en hup daar gaat ze. Ik kan een hoop hebben, maar dit was gewoon te smerig.

Mijn centrifuge doet het inmiddels weer, maar ik gebruik hem niet. Met een stoel op het balkon moet eerst die puistenhorror uit mijn hoofd druppelen.

Lees hier Nieks column van vorige week terug: ‘Een leven als expat in Singapore klinkt exotisch, maar kan soms keihard zijn’

Volledig scherm Niek Druijff. © Privé archief