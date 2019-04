‘Ik kijk al anderhalf jaar tegen een palmboom aan; nu wil ik wandelen over de hei’

Op reis gaan in Azië betekent voor mijn vrouw en kinderen ook eindeloos poseren voor Aziatische vrouwen. Dat zit zo: in verreweg de meeste landen is de pensioenvoorziening niet zo geregeld als in Nederland. Daar zijn je kinderen (lees: zonen) naast een statussymbool ook je oude dag. De opvoeding is een investering in het pensioen. Hoe meer lesuren je erin investeert, hoe meer eruit komt. Is het idee. Dus als een vrouw rondloopt met drie zonen, loopt daar dus iemand met een gouden lot uit de loterij!



Dat ze over een paar jaar op een studentenkamer goedkope pils zitten te drinken en in het weekend enkel een tas met vuile was meenemen, daar hebben die dames geen idee van. Nee, deze drie knapen staan garant voor onze heerlijke, onbezorgde oude dag. Zoveel voorspoed mét een blonde vrouw die twee koppen groter is dan zijzelf, zoiets moet natuurlijk op de foto. Ik sta er dan twee meter achter. Met alle tassen. Te kijken waar in hemelsnaam het dichtstbijzijnde toilet is.