‘Ik kreeg per telefoon de uitslag. Ze vroegen zich af of ik de functie serieus had genomen’

Het sollicitatiegesprek was op een dinsdagmorgen en voor de gelegenheid had ik mijn beste overhemd mooi gestreken. Na vijf minuten wachten bij de receptie - die de sfeer (en geur) had van een wachtkamer in het ziekenhuis - werd ik binnengeroepen. De inhoud van het gesprek doet er verder niet toe, maar laat ik het zo omschrijven: de enige aardappel in Singapore zat in de keel van de man tegenover mij, ‘budgetbewaking’ was het tweede woord wat hij zei én of ik goede rapporten over ‘waste management and high tech agricultural innovation’ kon schrijven voor in de la onder zijn bureau.



Ze vroegen niks over tochtige koeien, hoeveel ton uien van een hectare komt of hoe je een halster knoopt. En ‘of een auto met zo’n vlaggetje’ ook bij de functie hoorde, vonden ze niet grappig.



Ik kreeg per telefoon de uitslag. Men had zich afgevraagd of ik de functie wel serieus had genomen. De persoon die het wel geworden is bleek zeer bekwaam, sprak accentloos Nederlands en had ze bovendien met ‘u’ aangesproken. Tja, dan leg je het af hè.