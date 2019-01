‘Ik vraag me af hoe vaak mijn collega’s naar de wc gaan om te vloeken’

Afscheid



Vandaag heb ik het uitgemaakt

met mijn direct leidinggevende.

Ik vroeg hem om even te gaan zitten,

ademde in,

en trok de pin uit de handgranaat.

Ik zag eerst verbazing op zijn gezicht en toen,

tot mijn verrassing, authentieke pijn.

Ik zag splinters in zijn ogen.

Ik zag hoe hij in een maand tijd

zijn hele afdeling had verloren.



Ooit, na een afscheid in een kamer

die veranderde in een graf,

nam ik mij voor:

ik verbreek nooit meer een relatie.

En nu zag ik dat ik het toch had gedaan, alweer.



Ik zag hoe hij alleen achterbleef.

Alleen met het kopieerapparaat.

De pijn, de authentieke pijn

in de ogen van mijn direct leidinggevende.



Ik begreep ook dat leidinggeven

een ondergewaardeerde vorm van liefde is.



Alexis de Roode, uit: ‘Een Steen Openvouwen’, Podium (2017)