‘Ik vraag of haar zoon zelf naar de wc kan. Oh, geen zorgen hoor, zegt de moeder, ik ga mee’

Iedereen met kinderen op de basisschool weet dat wanneer de school uitgaat er een levendige ruilhandel is wie met wie gaat spelen. En het komt wel eens voor dat ik als man met drie zonen daar sta en dat een moeder naar me toe komt omdat haar kind met een van mijn kinderen wil afspreken. Bij ons thuis. En natuurlijk kan dat. In Nederland heet dat een afspraakje, hier noemen ze het een ‘play date’ (ik krijg dat woord niet over mijn lippen). Onthoud dit beeld, ik kom er zo op terug.

Verzonnen

Jaren geleden heb ik de prachtige Deense film Jagten gezien. Dat gaat over een leraar op een kleuterschool die beschuldigd wordt van misbruik van één van de kinderen. Een poosje later blijkt het verhaal verzonnen. De leraar is onschuldig. Maar zijn leven was inmiddels wel kapot gemaakt.

Dat beeld is me altijd bijgebleven en ik heb me stellig voorgenomen dat me dat nóóit zal overkomen. Dus als er kinderen komen spelen en ze moeten naar de wc, dan is het van: ‘ga vooral je gang’. En al ligt het vervolgens op de vloer of voor mijn part is het tegen het plafond aangeplakt; ik ga ze niet helpen. Dat klinkt misschien onaardig of doorgeschoten in een verkramptheid, maar alles beter dat wat die Deense leraar was overkomen.

Stokslagen

Begrijp me goed: in gevallen dat er wél sprake is van misbruik kan mij de straf niet zwaar genoeg zijn. Vaak wordt Singapore een beetje belachelijk gemaakt om hun extreem strenge wetgeving. Op kindermisbruik staat tientallen jaren en meerdere stokslagen. En ik heb begrepen dat die slagen zo worden uitgevoerd dat je na elke mep een paar weken mag herstellen, voor je de volgende krijgt. Totdat je stempelkaart vol is. Mijn eerste reactie is: ‘Bravo Singapore‘.

Maar zoals met zoveel dingen is het niet zo simpel dat strenger straffen alles oplost. En wat doe je met valse beschuldigingen? Dat je er na een paar gebroken ribben achter komt dat het een verzonnen verhaal blijkt?

Terug naar het schoolplein. Dus ik leg die moeder uit dat haar jochie van harte welkom is en vraag of hij al zelf naar de wc kan. ,,Oh, maar geen zorgen hoor”, zegt de moeder. ,,Ik ga mee”. Ai, die variant zag ik niet aankomen. Thuis aangekomen voel ik me verplicht om naar haar eindeloze verhalen te luisteren. Tijdens de derde kop koffie belt mijn vrouw en vraagt me wat we aan het doen zijn. Als ik haar vertel dat ik koffiedrink met mijn ‘play date’ barst ze in lachen uit. Boos stop ik mijn telefoon weer in mijn broekzak. ,,Die arme vrouw” hoor ik haar nog net zeggen.

