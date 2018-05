'Ik zie zoveel dertigers over de kop gaan. Alsof het leven een moetje is'

Een week als deze



Maandag

06.30 mediteren, douchen en ontbijt

08.00 contact met vormgevers en drukker over proefdruk boek

09.30 journaliste komt langs voor interview

10.30 fotograaf komt in oppashuis foto maken voor bij het interview

11.30 telefonisch interview voor AD Werkt

12.30 lunch in de tuin van het oppashuis (Almere), met Manon

13.30 boek: dankwoord schrijven, social media inplannen

20.00 yoga



Dinsdag

06.30 mediteren, 20 min. bewegen, douchen en ontbijt

08.30 boek: bronnen check.

15.00 vertrek naar Enschede, in de trein laatste voorbereiding voor lezing

17.30 aankomst Enschede

18.00 eten met vrouwennetwerk Soroptimisten

19.30 start van mijn lezing ‘Thuis zonder zekerheid’

21.00 napraten en netwerken, logeren bij Audry



Woensdag

06.30 ontbijten met Audry

08.00 vertrek Enschede - Koog aan de Zaan. In de trein uitnodiging maken voor boekpresentatie

11.00 werken in koffietentje in Koog aan de Zaan, social media banners ontwerpen

13.15 afspraak energiewerk voor persoonlijke ontwikkeling

16.00 terug in oppashuis: proefdruk boek in de brievenbus! Delen via IG stories

16.15 mail beantwoorden

20.00 banen zwemmen



Donderdag

06.30 mediteren, 20 min. bewegen, douchen en ontbijt

09.00 boek-update mailen aan kopers en volgers

10.00 zus en nichtje (1,5 jaar) komen langs voor koffie en lunch

14.00 oppashuis schoonmaken, bedankje kopen

20.00 yoga



Vrijdag

06.30 beddengoed in de was, mediteren

07.00 douchen, ontbijt en verhuisdag delen op Instagram stories

08.00 laatste schoonmaak, bedankbriefje schrijven, koffer inpakken

10.00 vertrek naar volgend oppashuis in Den Haag

12.00 met huiseigenaren lunchen in het nieuwe oppashuis

14.00 Hartbeach Scheveningen: boekpresentatie voorbereiden, mail beantwoorden

17.00 zwemmen in de zee

20.30 verjaardag Marte in Den Haag



Zaterdag

08.00 yoga

10.00 boodschappen doen op de Haagse markt

11.00 koffie drinken in de stad

13.00 gastblogs schrijven, bloggers uit netwerk benaderen voor blog & affiliate link

16.00 uitgebreid koken

20.00 naar de bioscoop: Isle of dogs



Zondag

08.00 mediteren, 20 min. bewegen, douchen en ontbijt

10.00 contact met de drukker, vormgever en redacteur. Laatste aanpassingen, want dinsdag gaat de definitieve versie gedrukt worden

13.00 wandelen op het strand, zwemmen in de zee, haring eten.

Verder: zie ik wel