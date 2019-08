‘Ik zocht een bestemming met het klimaat van een ouderwets verregende Hollandse zomer’

Ik ben opgegroeid op het platteland. Met vriendjes waren we vaak fikkie aan het stoken en in het bos achter ons huis hadden we een racebaan voor de fiets gemaakt. Met een schans. Regelmatig kwam ik huilend thuis omdat ik gevallen was en een stuur in mijn buik had gekregen. Of met mijn noten op de stang gevallen. Het woord ‘noten’ kende ik toen nog niet maar mijn kinderen gebruiken het nu omdat ze op het schoolplein ‘ your nuts ’ vertalen met ‘je noten’. Naar de middelbare school moest ik een uur fietsen. En weer een uur terug natuurlijk. Mijn ouders dachten er niet eens aan ons te brengen. Bovendien durfde mijn moeder geen auto te rijden.

Nu woon ik in Singapore. Het bosje van mijn ouders is immens ver weg. Fietsen rond ons huis is streng verboden, laat staan een crossbaan maken. De kinderen lopen altijd in schone kleren en ze worden naar school gebracht met een busje. Alles is schoon en keurig. Niet bepaald de omgeving waar je echte mannen kweekt.



Nou kan ik me enorm irriteren aan, vooral, de wijze waarop Nederlandse kinderen gepamperd worden. Ouders willen een geplaveide weg naar de toekomst dus als het kroost een hobbel tegenkomt gaat Pietje huilie huilie doen. Om dat te voorkomen heb ik voor onze vakantie de dichtstbijzijnde bestemming opgezocht met het klimaat van een ouderwets verregende Hollandse zomer. Dat bleek het noorden van Japan, vlakbij Rusland. Voor de broodnodige ontbering moesten we dus daarnaartoe.



Twee weken lang hebben we de zon weinig gezien. Het regende veel. Ons vervoer was de buurtbus en trein, dus de kinderen moesten sjouwen en veel wachten. Ontbijten met koolsoep, plakrijst en een rauw ei. Maar we hebben gefietst. Zijn vies geworden. Hebben het koud gehad. Vuurtje gestookt. Hutten in het bos gemaakt. En, ó gelukzaligheid; er was zelf een keer een stuur in een buik. De blauwe plek zit er nog!