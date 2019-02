Zo ook bij software- en systeemontwikkelaar Sioux. Mark Hoevenaars, directeur Strategie en Marketing: ,,Ik zou honderd mensen een baan kunnen geven, maar ze zijn er gewoon niet. We moeten nee verkopen aan klanten en die omzet missen we dus. We krijgen het op deze manier niet voor elkaar onze doelstellingen te behalen”, vertelt hij. Het bedrijf - dat in Nederland 450 mensen in dienst heeft - zoekt nu personeel in het buitenland, gaat samenwerkingen aan met buitenlandse bedrijven en probeert jongeren - vooral vrouwen - voor de techniek te interesseren. ,,We zouden 25 procent kunnen groeien als we de mensen hadden”, aldus Hoevenaars.

Nog geen vergelijking

Of er sprake is van een blijvende ontwikkeling of een kortstondige trend is nog onduidelijk, geeft ING-onderzoekster Katinka Jongkind aan. ,,De groeiproblemen door personeelsschaarste zijn duidelijk, maar of het hoog, laag, goed of slecht is in verhouding tot eerdere jaren, weten we nog niet. We kunnen het niet vergelijken met eerdere resultaten omdat het de eerste keer is dat we dit onderzoek hebben gedaan.” De enquête werd ingevuld onder 1043 bedrijven in Nederland met minimaal vijf werknemers. ,,We zien dat de krapte vooral speelt in de horeca, transport en logistiek”, zegt Jongkind.