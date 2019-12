‘Ik zweer bij deze tomatenmethode, hij heeft me regelmatig uit de brand geholpen’

Laatst had ik weer zo’n dag: een grote taak om aan te werken, maar de focus van een voetzoeker. Mijn aandacht sprong op bij elk mailtje dat binnenkwam, en ik zat de hele tijd andere, minder relevante dingen te doen. Aan het eind van de dag moest ik bekennen dat ik geen jota was opgeschoten. Hele dag naar de knoppen. Huilen. Morgen beter.

Wat ik meestal doe in dit soort situaties is mijn dag opdelen in tomaten. De zogenaamde pomodoro-techniek helpt met aandacht en motivatie, en zorgt ervoor dat je tevreden kunt zijn met wat je gedaan hebt. Ik heb er hele boeken mee geschreven.

Blokken van een half uur

Het is heel simpel. Met de pomodoro-techniek deel je je dag op in blokken van een half uur: telkens 25 minuten ingespannen werken en vijf minuten pauze. Het werkt zo: identificeer een taak en plan een blok van het aantal uren dat je eraan kunt werken. Pak een kookwekker (of de timer op je telefoon) en zet deze op 25 minuten. Spreek met jezelf af dat je in deze tijd alléén met die taak bezig bent. Als de wekker gaat neem je vijf minuten pauze (ook getimed met de wekker, niet vals spelen!), geheel naar eigen keus in te vullen. Appen met je minnaar, je ex stalken op Facebook, memes bekijken op Reddit, uit het raam staren, wat jij maar wilt. Als de wekker gaat: een nieuwe cyclus van 25 minuten werken en vijf minuten pauze. Heb je vier van deze cycli gedaan, dan neem je in plaats van vijf minuten een kwartier pauze. Rinse and repeat, tot je werkdag erop zit.

Quote Deze methode werkt zo goed omdat 25 minuten precies een behapbaar stuk van je tijd is Thijs Launspach

Deze methode werkt zo goed omdat 25 minuten precies een behapbaar stuk van je tijd is. Je hoeft je alleen maar op de volgende 25 minuten te richten, en die zijn voorbij voor je het weet. Bij afleiders denk je: ik heb hier straks tijd voor, maar nu nog niet. Het zorgt er ook voor dat je tevreden kunt zijn over je werk, ook al is de taak nog niet af - ‘oké, er moet nog wel wat gebeuren, maar ik heb er vandaag toch mooi acht pomodoro’s aan besteed’. Bovendien neem je met deze techniek voldoende pauze, dat is belangrijk voor je motivatie.

Lang verhaal kort: ik zweer erbij, bij deze tomatenmethode. Hij heeft me regelmatig uit de brand geholpen. Waar de naam vandaan komt? De bedenker van de methode had een kookwekker in de vorm van een tomaat.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018) en Werken met millennials (2019).

