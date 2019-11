Ikea voert sollicitatiegesprek thuis op de bank

Het gesprek thuis is nog een proef vanuit Ikea Utrecht. Het woonwarenhuis bezweert dat tijdens het gesprek niet wordt geturfd hoeveel Ikea-meubeltjes er in het huis staan. ,,Er is krapte op de arbeidsmarkt en het Zweedse woonwarenhuis ervaart concurrentie van andere werkgevers in de omgeving. Door potentiële nieuwe werknemers de mogelijkheid te bieden om thuis te solliciteren, hoopt Ikea meer mensen enthousiast te maken om te reageren op een van de vacatures’’, luidt de verklaring.



En bij een gesprek thuis hoeft de sollicitant ‘zich niet in allerlei bochten te wringen om naar Ikea Utrecht te gaan’ - hoewel dat toch echt dagelijkse praktijk wordt als degene wordt aangenomen. Om de kandidaat nóg meer in de watten te leggen brengt de Ikea-personeelsfunctionaris zelfs Zweedse koekjes mee.