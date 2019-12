‘Impact maken en purpose voelen? Laat je niet foppen met holle frasen’

Onlangs was ik op een congres voor managers om een lezing te geven. In de zaal hingen grote posters met de slogan van de organiserende partij, een middelgroot IT-bedrijf. ‘Purpose is at the center of our impact’, stond er. Niet alleen snapte ik betrekkelijk weinig van deze kreet, ook bedacht ik dat de tagline net zo goed andersom had kunnen zijn: Impact is at the center of our purpose.

Nog niet zo heel lang geleden zag de meerderheid van de werkende bevolking werken vooral als een soort ruil: je gaf je tijd en talent, en in ruil daarvoor kreeg je een salaris. Voor de meeste mensen voelde werken als corvee, maar het moest nu eenmaal gebeuren om in het levensonderhoud te voorzien. Leuk is het niet, maar vooruit maar, zonder gemor.

Inmiddels ligt dat anders. Meer dan ooit bepaalt je werk tegenwoordig wie je bent − zelfs meer nog dan wat je buiten je werk doet. We halen inmiddels zelfs een groot deel van onze betekenis op aarde uit ons werk. Niet alleen willen we dat werken leuk is, we willen ook dat onze baan iets bijdraagt aan de wereld, ‘impact heeft’.

En nu juist dáár wringt de schoen. Want hoe welvarender we worden, hoe meer banen erbij komen, en lang niet al die banen hebben evenveel zin. Een groot deel ervan is wat David Graeber zo beeldend ‘bullshit jobs’ noemt: banen die weinig maatschappelijke waarde hebben. Bullshit jobs zijn banen waarvan het nut, niet in de laatste plaats door degene met de baan zelf, kan worden betwijfeld. Denk (en mijn excuus als ik nu iemand beledig): lobbyist, telemarketeer of socialmedia-analist.

Om het gebrek aan nut te maskeren, hebben we inmiddels een sterk staaltje management-speak overgenomen, vaak in abstract en verhullend Amerikaans. Het is tegenwoordig de bedoeling dat we ‘value-driven’ zijn, dat deze waarden ‘in een lijn met het mission statement van het bedrijf liggen’, dat we een gevoel van ‘purpose’ hebben en ‘impact maken’ omdat we ons ‘eigen werkproces vormgeven’. Het zijn holle frasen, maar ze geven wel een lekker warm gevoel. En we kunnen elkaar ermee overtuigen dat de keizer wel degelijk kleren aan heeft.

Laat je niet foppen, als jij geen ‘gevoel van purpose’ hebt ligt dat lang niet altijd aan jou. Heb je zo’n bullshit job, laat je dan niet ook nog een gebrek aan ‘purpose’ aanwrijven. Geen impact maken is vaak een probleem van je baan, niet van jou. Mocht je in die situatie zitten: er is niets mis met je als je werk, die ruil van tijd en talent voor je salaris, soms voelt als corvee!

