‘In 2030 moet Nederland burn-outvrij zijn’

Een kwart van de werknemers zal in 2030 niet of minder kunnen werken door stress of overbelasting. Een flink deel van hen zal thuis komen te zitten met een burn-out. Deze voorspelling deed Willem van Rhenen, hoogleraar en stressexpert bij de Arbo Unie, vorige week op deze site.



Klinkt tamelijk apocalyptisch, maar in dit geval lijkt de waarschuwing gepast. Wat betreft de burn-outcijfers zijn we al jaren bezig met een race to the bottom waarvan het einde nog niet in zicht is. Met name in de zorg en het onderwijs staan we stilletjes toe dat een belangrijk deel van de werkende bevolking ernstige stressklachten ontwikkelt.

Dieper in de shit

In mijn boek Fokking druk (2018) waagde ik me ook al aan voorspellingen. Ik schreef zelfs een manifest: ‘2030 burn-outvrij’. Hierin betoogde ik dat we, als we geen adequate maatregelen nemen, in 2030 inderdaad nóg dieper in de shit zullen zitten wat betreft de burn-outepidemie.



We trekken pas aan de bel als het echt onacceptabel is, maar wanneer is dat? Als een op de vier mensen met een burn-out kampt? Als een op de drie ziek wordt van de stress? Het gevaar is dat we dit soort cijfers op een gegeven moment ‘normaal’ gaan vinden.

Het kan anders, maar alleen met een brede aanpak. Sterker nog, ik wil wel beweren dat we met een pakket aan drastische maatregelen de epidemie kunnen indammen. Daar is echter wel (veel) meer voor nodig dan een Week van de Werkstress of Postbus 51-campagne (al zijn dit zeker goede eerste stappen).

Hoe dan wel? In een notendop: de politiek en vakbonden moeten werknemers beschermen tegen de excessen van de bereikbaarheidscultuur - altijd stand-by staan is erg ongezond. Werkgevers moeten zorgen voor laagdrempelige hulp waar je in een vroeg stadium naartoe kunt - en niet pas als het te laat is.

Basiskennis

Hoe je de stress in je leven kunt managen, zou basiskennis moeten zijn. Scholen en opleidingen moeten je niet alleen opleiden voor presteren, maar ook om tegelijkertijd goed voor jezelf te blijven zorgen. En we moeten inzien dat er niets mis is met actief leven, maar wel met tijdenlang boven je macht werken totdat je omvalt. In onze leuke maar ook veeleisende banen zijn voldoende rust, pauze en herstel cruciaal.

Geen peulenschil, maar wel allemaal nodig. In 2030 hebben we qua burn-outs een onhoudbare situatie óf we hebben stappen gezet om deze epidemie op te lossen. De keuze is aan ons. Maken we géén keuze, dan wordt die voor ons gemaakt.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018) en Werken met millennials (2019).

