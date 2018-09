In de horeca een 'sluitdrankje' na werktijd? Dat is aan je baas

Na een werkdag samen met je collega’s nog even een biertje drinken. Of twee. Als er een branche is waar dat makkelijk gebeurt, is het de horeca wel. Zo’n afsluitende versnapering in restaurant of kroeg heet met een mooi woord een ‘sluitdrankje’. Het is aan je baas om daar beleid over te maken.

Wettelijk gezien zijn er geen strikte regels over sluitdrankjes in de horeca. Of het nu om alcoholische of non-alcoholische dranken gaat, horecazaken mogen zelf bepalen hoe zij het beleid omtrent sluitdrankjes vormgeven, schrijft , schrijft De Ondernemer.

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) adviseert horecaondernemers om het drankgebruik op de werkvloer in ieder geval vast te leggen. In hun model huishoudelijk reglement staat het volgende: ‘Er mag door de avonddienst in de bediening en de keuken binnen een half uur na sluitingstijd één sluitdrankje (frisdrank, bier of wijn) gedronken worden.’

Waar werkgevers zich wél aan moet houden is de arbowetgeving. Alcohol, drugs en medicijnen moeten onderdeel zijn van de verplichte risico-inventarisatie van bedrijven. Dat houdt in dat ze moeten zorgen dat hun personeel in een veilige werkomgeving hun taken kunnen uitvoeren. En natuurlijk mogen werknemers onder de achttien jaar geen alcohol drinken. Om die redenen is het voor werkgevers dus wijsheid om in een overeenkomst enkele regels over alcoholconsumptie op te nemen. Daarin kan dus ook staan dat alcohol op de werkvloer verboden is.

Bier, wijn, fris

Het merendeel van de horecazaken schenkt hun werknemers na de shift enkel bier, wijn en fris en geen sterke drank, schrijft Misset Horeca. Ze halen een aantal verschillende regelingen van horecazaken aan, aangewakkerd door de volgende vraag van restaurant Mauritshoeve in een besloten Facebookgroep: hoe gaan jullie om met sluitdrankjes?

Zelf schenkt de Mauritshoeve twee gratis sluitdrankjes voor hun personeel. Hierbij sluiten veel mensen zich aan, blijkt uit de reacties. Van ‘Werknemers moeten zelf extra bijdragen voor bier of wijn’ en 'zuipen op kosten van de baas kan echt niet' tot ‘Werknemers moeten drankgebruik op de werkvloer niet aanmoedigen’. Divers dus.

Overmatig alcoholgebruik

Met die laatste reactie is het Loket Gezond Leven het eens. Zij wijzen op de gevaren van alcoholgebruik van medewerkers, die door sluitdrankjes in de horeca in de hand gewerkt worden. Overmatig drankgebruik is een groot probleem in zijn branche, vertelt topchef Ron Blaauw in Entree Magazine.

Daarom heeft hij een duidelijke regel met betrekking tot sluitdrankjes: zijn werknemers mogen er maximaal een en daarna is het tijd om naar huis te gaan. De volgende dag is er weer een werkdag en moeten werknemers dus presteren. Gebruikt personeel te veel drank, dan is de kans dat ze zich ziek melden groter, net als de kans op het maken van fouten. Dat kost geld en is bovendien slecht voor het imago van de horecabranche, dat wel wat verbetering kan gebruiken. De oplossing van Blaauw? Eens per maand happy hour voor het complete personeel. ,,Het voordeel hiervan is dat ik veel meer controle heb. Bovendien ontstaat er een betere band onderling.”