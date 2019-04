In deze functie maak je elke dag mensen blij

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de afhandeling van alle ‘naturaprijzen’: denk aan auto’s, fietsen, cadeaukaarten of televisies.



,,We werken samen met de afdeling marketing om te bepalen hoe de communicatie, online en offline, over de prijzen eruit komt te zien. Het moet voor een deelnemer zo duidelijk mogelijk zijn’’, vertelt Stephanie van Keimpema, die ook bij de afdeling Winnaars werkt. ,,We schakelen ook met de verzendhuizen die de prijzen versturen om te zorgen dat ze zo snel mogelijk bij de winnaar komen.’’ Elke maand zijn er honderdduizenden winnaars.

Afwisselend

Het is een heel afwisselende baan, vertelt Van Keimpema. ,,Je krijgt veel te maken met verzoekjes die last minute geregeld moeten worden. Ook werken we nauw samen met de afdeling inkoop, die verantwoordelijk is voor de prijzen. We kunnen altijd meedenken en suggesties geven.’’



En een erg leuk aspect van de baan: ,,We hebben regelmatig direct contact met deelnemers.’’ Zelf is Van Keimpema verantwoordelijk voor de BankGiro Loterij. ,,Toevallig zijn net de winnaars van deze maand bekend geworden. De afdeling televisie benadert een deel van de winnaars, de overige winnaars bellen we hier op de afdeling. Het is leuk om mensen te verrassen en blij te maken met een prijs”, aldus Van Keimpema.

De nieuwe Coördinator Winnaars moet organisatorisch sterk zijn, aldus Van Keimpema. ,,Je werkt met veel verschillende afdelingen, we werken veel met planningen en deadlines en moeten de administratie goed bijhouden. Er loopt van alles door elkaar: van maandelijkse trekkingen tot marketingacties en televisieprogramma’s.’’

Volledig scherm Het kantoor van de Goede Doelen Loterijen in Amsterdam. © Goede Doelen Loterijen Van Keimpema werkt nu bijna een jaar bij de Goede Doelen Loterijen. ,,Je moet goed alles op orde kunnen houden en in juiste banen leiden.’’ Voor deze functie wordt iemand gezocht met minimaal hbo-denkniveau en drie jaar ervaring in een coördinerende rol.

Arbeidsvoorwaarden

De loterij is onlangs verhuisd naar een nieuw pand vlakbij Amsterdam Zuid. ,,Het is een fijne werkplek waar je makkelijk bij elkaar kunt binnenlopen”, zegt Van Keimpema. Ander voordeel: deze werkgever faciliteert wekelijks sportieve activiteiten zoals bootcamp, kickboks- en yogalessen. Ook mag je in ‘Loterijtijd’ vrijwilligerswerk doen en jezelf ontwikkelen bij de Lottery Academy. Het salaris bedraagt ongeveer tussen de 3000 en 3500 euro bruto per maand.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.