In deze functie maak jij kinderen enthousiast voor de wetenschap

Eigenlijk zoeken ze een beetje een schaap met vijf poten, lacht Colette Negerman, hr-adviseur bij NEMO Science Museum. Met andere woorden, de geschikte kandidaat voor de functie van Projectmanager Educatie is niet zo makkelijk te vinden. ,,We zoeken iemand die projectteams kan aansturen en tegelijkertijd educatieprogramma’s kan schrijven en uitzetten. Een baan met zowel uitvoerende en leidinggevende taken, is best wel een spannende combinatie”, aldus Negerman. ,,Maar als je houdt van wetenschap, educatie en musea, dan is dit zeker de plek waar je je ei kwijt kunt.”

Wat voor functie is het?

De afdeling Educatie & Onderzoek bij het Amsterdamse museum heeft verschillende onderwijsprogramma’s ontwikkeld: voor scholen, maar ook nascholingscursussen, congressen, lezingen en workshops voor docenten. De Projectmanager Educatie die ze nu zoeken, is een belangrijke schakel op de afdeling. Hij of zij moet in staat zijn om de manager te vervangen, subsidieaanvragen de deur uit te doen, maar ook in staat zijn om zelf de educatieve programma’s te ontwikkelen.

,,We hebben bijvoorbeeld recent een programma, Codestarters, ontwikkeld, waarbij we kinderen kennis lieten maken met probleemoplossend denken. Dat was een samenwerking tussen NEMO en het Platform Bèta Techniek. Zo’n project is kenmerkend voor de Projectmanager Educatie. Hij of zij moet de samenwerking zoeken, zowel met mensen binnen als buiten het museum”, vertelt Negerman. Met een nieuw schooljaar voor de deur, kan de nieuwe projectmanager sommige projecten zelf opstarten. Andere programma’s lopen al en dan kun je zo op een ‘rijdende trein springen’, aldus de HR-adviseur.

Wat voor iemand zoeken ze?

Iemand die al eerder in het onderwijs werkte, projecten kan opzetten en ontwikkelen, maar ook leiding kan geven, organisatorisch sterk is en mensen kan enthousiasmeren. Een must is ook een opleiding in de bètawetenschappen. ,,Om een lespakket begrijpelijk en toegankelijk te maken, moet je ingewikkelde materie zelf ook begrijpen. Iemand met een alfastudie zal daar tegenaan lopen. Als je moet meedenken, wil jij niet degene zijn die steeds moet vragen hoe het precies zit.”

Wat verdient het?

Afhankelijk van opleiding en ervaring, komt het salaris voor deze functie uit op een bedrag tussen de 2.956 en 3.867 euro bruto per maand, op basis van een veertigurige werkweek.

Nog bijzonderheden?

Je moet het leuk vinden om te reizen: zo’n vier keer per jaar maak je een tripje naar het buitenland voor congressen of conferenties met vakgenoten of subsidieverstrekkers. ,,Je moet op die reizen netwerken en anderen overtuigen. Als je subsidie wil krijgen, moet je kunnen enthousiasmeren.” Het museum vindt graag zo snel mogelijk een kandidaat voor deze vacature, maar in verband met de vakantieperiode staat de vacature in ieder geval open tot 10 september. ,,Dan heeft iedereen de kans om te reageren”, aldus Negerman.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.