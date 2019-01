In deze functie ontwerp je de mooiste speeltuinen

Dat kan variëren van een kleine speeltuin tot een schoolplein of een waterspeelpark. En om meteen maar even een misverstand uit de wereld te helpen: dat zijn niet alleen speeltuinen voor kinderen, maar het gaat ook steeds vaker om bijvoorbeeld beweegplekken voor ouderen, of grotere plekken waar alles samenkomt.

De nieuwe landschapsarchitect bij BOERplay moet het leuk vinden om in teamverband te werken, maar ook zelfstandig aan de slag kunnen, vertelt Willem van der Linden, hoofd van het projectbureau. ,,We hebben grote projecten die we met meerdere mensen doen, maar ook kleine opdrachten waar je zelfstandig op een creatieve manier aan de slag moet kunnen gaan met een ontwerp.” Daarnaast overleg je met de verkoper, de onderaannemer, soms met de klant of je informeert bij buurtbewoners wat ze graag willen. ,,Het is geen baan waar je in je schulp kunt kruipen en in een hoekje je werk gaat zitten doen”, aldus Van der Linden.

Sociaal onderlegd

Als je je werk opstart, begin je in principe met een gesprek met de accountmanager, die heeft het gesprek gevoerd met de klant en weet precies wat de wensen zijn. Daar ga je als architect vervolgens mee aan de slag. ,,Het uitzoeken van toestellen, het tekenen van een plattegrond en het ontwerpen van de omgeving. Wij vinden het belangrijk dat een speelplaats onderdeel is van de omgeving en van het landschap”, legt Van der Linden uit. ,,Het is niet alleen maar het neerzetten van een paar speeltoestellen. Het werk heeft de laatste jaren echt een vlucht genomen.” Daarom is het ook belangrijk dat je verstand hebt van landschapsinrichting en weet hoe je met groen om moet gaan.

Volledig scherm Ontwerp van een speelplaats in Leusden. © BOERplay

De ontwerper is ook verantwoordelijk voor de budgetten en het maken van een begroting. ,,Je krijgt een budget mee en daar moet je binnen blijven”, aldus Van der Linden. Verder moet je verstand hebben van Autocad, een tekenprogramma waar je plattegronden kunt maken, van 3DSmax, voor het maken van 3D visualisaties. Handigheid met het rekenprogramma Excel is ook prettig voor het maken van de begrotingen.

Volledig scherm Molukkenplantsoen, Groningen © BOERplay De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Klein bedrijf

Het grote voordeel van werken bij BOERplay is het kleine team waar je in terecht komt. ,,We geven elkaar direct feedback”, aldus Van der Linden. Daarnaast ben je het hele proces betrokken, van ontwerp tot uitvoering; ook voor degenen die de speeltuin moeten gaan plaatsen moet je de tekeningen maken, rekening houdend met alle wettelijke eisen die er verbonden zijn aan speelplaatsen.

,,Ik vind het heel leuk dat je in deze functie van iedere speeltuin iets aparts kunt maken. Je kan heel creatief zijn”, zegt Van der Linden. ,,Het is heel leuk om na een half jaar langs te gaan en te zien hoe het eruit ziet. Als het groen is en er kinderen aan het spelen zijn. Daar doe je het voor. Het plan is altijd om kinderen weer aan het bewegen en spelen te krijgen en het is fijn als dat lukt.” De functie betreft een fulltime dienstverband. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring.

