In deze sector krijg je als stagiair bijna een startsalaris

Op zoek naar een stage? Dan is een lekkere stagevergoeding natuurlijk mooi meegenomen. Maar de verschillen zijn groot. Bij een stage in de advocatuur krijg je gemiddeld 699 euro per maand op je rekening bijgeschreven, een stage in de media levert gemiddeld ‘maar’ 334 euro op.

Vacaturesite Magnet.me analyseerde alle ruim 1900 stages die het afgelopen jaar op de website werden geplaatst en vergeleek deze cijfers met een jaar eerder. ,,We zien dat de stagevergoedingen ten tijde van de crisis vrijwel stil zijn blijven staan en dat ze daardoor vorig jaar enorm waren gestegen”, vertelt Vincent Karremans, een van de oprichters van de vacaturesite voor hbo- en wo-starters en young professionals. ,,Nu komt dat weer een beetje tot stilstand.”



Een stage was de afgelopen jaren voor werkgevers ideaal om mensen te leren kennen en de beste talenten te strikken. Stagiairs kennen de organisatie, weten waar ze terechtkomen en kunnen bewuster een keuze maken, verklaart Karremans de stijging van de afgelopen jaren, deels bedoeld om de mensen vast te houden. Ook de werkgever weet of hij een goede kandidaat te pakken heeft. Toch bereiken de stagevergoedingen nu het plafond. ,,Als je kijkt naar de best betaalde stage, 1650 euro per maand bij consultancykantoor Andersson Elffers Felix, is dat al bijna een startsalaris. Het houdt ergens op.”

Volledig scherm Beste betaalde stages in Nederland. © Magnet.me

Advocatuur

De advocatuur is de beste sector voor een goedbetaalde stage: gemiddeld 699 euro per maand. De bestbetaalde stage in deze branche levert 1275 euro per maand op. De overheid volgt op de tweede plaats (gemiddeld 595 euro per maand), de vastgoedsector maakt de top drie compleet met een gemiddelde vergoeding van 558 euro per maand. Voor het geld hoef je in ieder geval geen stage te zoeken in de mediasector: met een gemiddelde van 334 euro per maand staat deze onderaan. Ook in de marketing (369 euro) en de industrie (379 euro) moet je niet zijn voor een hoge vergoeding.

Volledig scherm Gemiddelde stagevergoeding in Nederland per branche. © Magnet.me

Voor veel studenten is de stagevergoeding overigens geen reden om te kiezen voor een bepaalde stage. Karremans: ,,We hebben gekeken of er meer werd gereageerd op vacatures met een hoge stagevergoeding, maar we konden geen trend ontrafelen. Er wordt niet vaker geklikt op stagevacatures met een hoger salaris. Voor veel studenten is het vooral een prettige bijkomstigheid, ze zien het als een onderdeel van het geheel.” Ook in de IT-sector zie je dat terug. ,,In die sector vinden mensen het ook vooral interessant om een mooie opdracht te doen bij een start-up. Een iets lagere stagevergoeding, maar wel een leuke, interessante opdracht.”

