In financieel zwaar weer door corona, hier heb je recht op

Al meer dan 20.000 bedrijven hebben bij het ministerie van Sociale Zaken een vergunning aangevraagd om voor in totaal circa 300.000 werknemers werktijdverkorting door te kunnen voeren. De vergunning wordt verstrekt als een bedrijf kan aantonen dat door de uitbraak van het coronavirus er minimaal 20 procent minder werk is dan normaal, gedurende 2 tot maximaal 24 weken. Denk bijvoorbeeld aan restaurants die noodgedwongen moeten sluiten of bedrijven die veel minder productie kunnen draaien doordat aanvoerlijnen opdrogen.



Als de vergunning binnen is, moeten bedrijven zich melden bij het UWV. Hier kan een tijdelijke WW-uitkering voor het personeel worden aangevraagd. Het UWV vergoedt alleen – achteraf – de uren die niet zijn gewerkt én waarvoor het ministerie een vergunning heeft afgegeven. Deze uitkering wordt deeltijd-WW genoemd en wordt maximaal voor zes weken verstrekt. Duurt de periode met minder werk langer, dan moet eerst verlenging van de vergunning worden aangevraagd bij het ministerie. De werktijdverkorting mag maximaal 24 weken duren.



In de praktijk krijgt het personeel doorgaans het volledige loon doorbetaald en ontvangt de werkgever van het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten. Werknemers blijven dus volledig in dienst en krijgen geen deeltijdontslag.