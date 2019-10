‘In haar cultuur bleek het een grove belediging het kind van een ander te corrigeren’

Kijk, je hebt ondeugend en vervelend. Ondeugende dingen mogen kinderen van mij altijd doen. Leren ze van. Zeker als ze zich daarbij pijn doen of vies worden. Vervelende dingen, in de categorie afval op straat gooien, pesten of dom en hard schreeuwen, mogen van mij niet. Als ik dat zie, dan zeg ik daar wat van. Of het nu mijn eigen kinderen zijn of niet.



Dat laatste gebeurde deze week. Ik zag een buurjongen stenen naar iemand gooien en zei daar iets van. Loopt ‘ie vervolgens naar zijn moeder om te zeggen dat ik boos tegen hem gedaan heb. Tien minuten later komt die moeder, op hoge poten, bij mij aan de deur. Of ze eens goed met mij kon praten. ,,Tuurlijk buuf, kom binnen.’’



Nee, dat wilde ze niet. Het moest op neutraal terrein. Ook goed. Wij naar het bankje op de stoep. Begint ze te verkondigen dat het een grove belediging in haar cultuur is dat iemand anders dan zijzelf haar kind corrigeerde. Want dat hoorde niet. Haar kind, dat op een afstandje, met een lolly in zijn mond, stond toe te kijken, was hélemaal van slag volgens haar.