In je kracht staan: een hoop blabla of een absolute aanrader?

Eerlijk? Het lijkt me ge-wel-dig om in mijn kracht te staan. Nooit meer te twijfelen, geen onzekerheid meer voelen, alsof alles vanzelf gaat; wie wil dat nou niet? Ik begrijp dan ook best dat workshops en trainingen rond dit onderwerp al jarenlang mateloos populair zijn. Tegelijkertijd kan het me ongelooflijk irriteren als iemand verkondigt voortaan ‘alleen nog maar vanuit zijn kracht te leven’. Want wat betekent dat nou? En wat doe ík dan fout?