In joggingbroek thuiswerken én stofzuigen? Met discipline kan het

We werken steeds vaker thuis, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar thuis ligt afleiding continu op de loer. Is dat erg? En hoe zorg je dat je thuis toch je werk gedaan krijgt?

Afgelopen jaar werkten ruim 3 miljoen Nederlanders gewoonlijk of incidenteel thuis. Dat komt neer op bijna 37 procent van alle werkenden. Hun aantal nam toe met meer dan 300.000 ten opzichte van vijf jaar geleden. ,,Bij sommige beroepsgroepen is het makkelijker om thuis te werken dan bij andere”, zegt hoogleraar Sociologie Tanja van der Lippe. Ze doet voor de Universiteit Utrecht onderzoek naar de balans tussen werk en privé. ,,Afleidingen zijn er thuis nu eenmaal veel meer."

Met thuiswerken kan het volgens Van der Lippe twee kanten op gaan: ,,Je kunt meer controle hebben over je werk en privé omdat je zelf bepaalt wanneer je je taken uitvoert. Anderzijds kun je juist meer conflicten ervaren omdat je de situatie thuis niet kunt controleren.” Om te zorgen dat privé zo min mogelijk invloed heeft op het werk, adviseert Van der Lippe een aparte ruimte te zoeken. ,,Je kunt je dan minder laten verleiden door alles wat thuis gebeurt. Ook is het dan duidelijker dat je je terugtrekt om te werken.” En lunch achter je bureau? Dat moet je thuis ook niet doen. ,,Dan vallen die grenzen tussen werk en privé weg”, aldus Van der Lippe.

Uitstelgedrag

Jelle Hermus, oprichter van platform SoChicken, werkt bijna altijd thuis. Het liefst in joggingbroek, met laptop en oordopjes in de woonkamer. ,,Ik denk dat je voornamelijk moet experimenteren om te kijken wat voor jou goed werkt”, zegt hij. ,,Ik had vroeger veel last van uitstelgedrag. Zo erg, dat er thuis nooit iets uit mijn handen kwam. Ik ben onderzoek gaan doen, heb uitgeprobeerd wat wel en niet werkte en met die informatie heb ik bovendien een online cursus ontwikkeld tegen uitstelgedrag en tips voor meer discipline.”

Quote Vaak zijn mensen verliefd op de vrijheid, maar het is makkelijk om in de val te lopen Jelle Hermus

,,Vaak zijn mensen verliefd op de vrijheid, maar het is makkelijk om in de val te lopen”, zegt Hermus. Stofzuigen of de was doen tijdens een dagje thuiswerken? Helemaal niet erg, zegt hij, mits je alle taken de juiste prioriteit kunt geven en op de juiste manier kunt plannen. Dan is stofzuigen zelfs een welkome afleiding om je hoofd even leeg te maken. ,,Mijn advies is om aan het eind van de dag een planning te maken voor de volgende dag. Formuleer drie belangrijke taken die je af wil hebben. Daaronder de taken die wat minder belangrijk zijn. Dan geef je een dag geraamte.”

Gooi apps weg

Maar zelfs als je zo’n planning maakt voor een dag thuiswerken, ligt afleiding op de loer. ,,Voor een heel groot deel leiden we onszelf af”, zegt Hermus. ,,We kijken voortdurend of er iets nieuws te zien is op bijvoorbeeld social media. Ik adviseer om dat af te bouwen. Gooi alle apps van je smartphone en installeer alleen wat je écht nodig hebt. Als je je telefoon pakt om op Instagram te kijken en ziet dat de app niet meer op je telefoon staat, ben je je weer bewust van het feit dat je jezelf minder wilde laten afleiden en leg je de telefoon weer weg”, is de ervaring van Hermus.

En is het heel verleidelijk om een makkelijke taak op te pakken of iets leuks te gaan doen in plaats van werken, dan adviseert Hermus een doelstelling te formuleren. ,,Ik ga tien minuten werken, daarna hoef ik niet meer verder te werken, maar het mág wel. Als je eenmaal aan de slag bent, is de weerstand vaak weg.”

Quote Formuleer drie taken die je de volgende dag af wil hebben. Dan geef je een dag geraamte Jelle Hermus

Kinderen

Al deze tips kunnen echter direct overboord als er thuis kinderen rondlopen. Uit onderzoek van Van der Lippe: ,,Als er jonge kinderen thuis zijn, is het moeilijk om je om werk te concentreren. Een eigen ruimte kan helpen of zorgen dat je je werk doet als je je kinderen niet thuis zijn.” Ook Hermus adviseert om de tijd te verdelen. ,,Als je werkt terwijl de kinderen thuis zijn, is de kans groot dat je twee dingen suboptimaal doet. Je kunt dan beter een paar uurtjes een oppas zoeken, meters maken en dan weer focussen op de kinderen. Dan is je kind én je werkgever blij.”

Vorig jaar bleek nog uit onderzoek van TNO en CBS dat bij 61 procent van de werknemers die incidenteel thuiswerken familieactiviteiten er weleens bij in schieten door het werk. Andersom heeft 36 procent van de werknemers en 51 procent van de thuiswerkende zelfstandig ondernemers wel eens het werk verwaarloosd vanwege familie.